▲ 【職場增值】打工仔遇上減薪失業點算好？ 4個生活小節助你度過難關

人生的路很長，在打工的路亦很長，今天順利不等於明天也順利。每個人都總有機會遇上失業或減薪的時候，突然失去穩定收入，財務壓力總會有的。不過若你在平日有積極管理個人的財務，其實又不必太擔心。若真的遇上失業或減薪又應如何是好？改變一下生活習慣恐怕是免不了，可以留意以下幾個生活小節，稍作調整來度過時艱。

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1. 調整開支預算

因為短期沒有收入或收入減少，你可以先從個人的開支作出改變，減掉不必要的支出，如網上訂閱、串流平台等可以減的都減。在衣食住行方面的質素可以降低一點，購物和飲食開支較容易減少。

2. 如實告知家人

有些人失業時，害怕向家人坦誠相告。但經濟環境不好，其實失業或減薪都不是稀奇的事。失業或減薪都不是甚麼回不了頭的事，千萬不要瞞騙家人，自己一個承受。讓家人了解你的情況，一起調節生活方式、家庭開支或減少家用等其實都可行的方案。

3. 先找兼職工作



在失業期間最怕是個人沒有動力工作，所以在這段期間可以先尋找兼職工作，例如幫人補習、在展覽會打臨時工等。同時亦可以趁機讓自己思考未來的方向，毋須太心急找另一份長工，愈心急就愈易做錯決定，反而更有可能為未來工作前景帶來負面影響。你可以先做兼職，讓自己探索個人方向，再找一份適合自己的工作。



4. 進修



在香港工作，平日經常加班，工作忙碌，根本沒時間進修。你可以趁着失業期間尋找合適課程，專注增值自己同時增加競爭力。讓未來的自己有更多的選擇。失業並不一定是壞事，或許失業過後你會找到更好的方向，讓自己的事業有更好的定位及選擇。



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責任編輯：陳玉蓮

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