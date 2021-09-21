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【疫苗抽獎】信和延長第二輪打針抽凱滙登記日期　目標11月底500萬人完成接種

精明消費 17:50 2021/09/21

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信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （00127） 早前宣布第二輪疫苗抽獎會於9月30日截止，若限期前有500萬名市民成功接種至少一針新冠疫苗，將再額外送出一個凱滙單位作第二輪抽獎大獎。

惟根據政府資料，截止昨日（20日）晚上8時，只有441萬名市民完成接種第一針疫苗，距離限期只剩不足10日，要完成指標有難度。今日（21日）主辦單位最新宣布，將延長第二輪抽獎活動日期至11月30日，即有多2個月時間，鼓勵市民接種新冠疫苗。

【國泰送出2.5萬張來回機票　涵蓋全球50多個目的地　即日起接受登記（附登記網站及步驟）：按此

早前第一輪打疫苗抽凱滙單位已順利抽出幸運兒，得獎者獲得價值1,080萬元的觀塘凱滙一房單位，樓面面積約449平方呎，屬中高層單位。第二輪送出的凱滙一房單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬元，價值比第一輪抽獎單位更高。同時主辦單位亦透過抽獎活動捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額，予70歲或以上已接種疫苗的香港居民。

除了抽單位、長者免找數簽帳額外，第二輪抽獎將送出20份獎學金予20位已接種一劑疫苗且年滿12歲但未滿18歲的青少年，每份價值20萬元預付卡簽帳額或信用卡免持數簽帳額。得獎學生領獎時需年滿18歲，否則獎學金會發給得獎者的家長或監護人。獎學金抽獎則與500萬打針人數無關。

如已登記第一輪抽獎人士但未有獲獎，次輪抽獎將自動參加，不需額外登記。

第二輪疫苗抽獎登記網站：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

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欄名 : 消費錦囊

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