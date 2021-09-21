【中秋節2021】零碳天地「中秋．樂在零碳」　4米月亮配五彩兔仔齊齊陪你打卡

過咗中秋都仲想出外賞月，可以到位於九龍灣零碳天地。零碳天地現正舉行「中秋．樂在零碳」活動，由即日至9月26日，戶外廣場設有多個燈飾裝置，是假期玩樂「打卡」的好去處。

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場內有多個打卡點，「低碳燈籠陣」遊人不但可以在繽紛的燈籠下與親朋好友拍照，也可一起動腦筋，猜燈謎。這些燈謎的內容與城市可持續發展及氣候變化的議題相關，因此可以寓學習於娛樂。

零碳天地內，有一個面積約2,200平方米的都市原生林，當中的水池更佈置成「夢幻許願池」，讓遊人在寧靜光影之下祈願幸福時光。

而在大草地，設有4米高巨型月亮裝置，旁邊還有會發出五彩光芒的小兔子和波波燈，有些則可拿在手中拍照。場內亦提供環保野餐墊租借服務，讓大家舒適地在草地休憩和賞月。

打完卡把照片上載到社交媒體（Facebook或Instagram），並把地點tag為 「CIC-Zero Carbon Park建造業零碳天地」，仲可以換領扭蛋一份，數量有限，換完即止。

此外，在中秋節（21日）及追月（22日）的晚上，有獨立樂隊現場Busking助興，大家可以一邊聽音樂、一邊與親朋好友一同感受中秋節的喜悅。

另一方面，零碳天地亦舉辦了 「建造綠色工作坊」。參加者需要在網上預先登記，詳情可瀏覽零碳天地網站。

「中秋．樂在零碳」 開放日期：至9月26日

開放時間：中午12時至下午6時 （9月21日特別延長開放時間至晚上10時）

地址：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地

零碳天地Facebook專頁

責任編輯：李伊洛

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