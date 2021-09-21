【ESG】加強科技賦能綠色保險

綠色保險是管理環境風險的工具，主要包括支持應對氣候變化、環境改善和促進資源節約高效利用等方面的保險產品和風險管理服務。

中國綠色金融體系對綠色轉型發展的賦能支持，更多是體現在投資方面；而綠色保險目前尚處於發展探索階段，針對綠色轉型的保險產品較少，市場產品主要集中在環境污染責任險。

【推動綠色金融發展，須加強氣候變化風險訊息披露：按此】

至於環責險，雖然在中國已有十餘年的發展歷史，目前差不多全部省級行政區均已開展試點，但市場估計，環責險保費收入佔責任險保費收入只有約1%。

平安是中國大陸首家簽署《聯合國環境規劃署金融倡議可持續保險原則》的公司。2021年上半年，平安產險開發了439種可持續保險產品，涵蓋與環境生態相關的環責險、巨災險、野生動物保護險等險種。

平安今年初提出的綠色金融工作目標中承諾，綠色保險保費每年增速不低於70%，到2025年，力爭實現綠色保險保費總額2500億元的總體目標，並積極對綠色項目和綠色公司提供保費優惠。

應用新技術降風險提效率

綠色保險運行年限短、相關數據積累不足、深度和廣度不夠，導致評估風險、釐定費率、定損理賠等經營環節難度大及成本高。傳統的數據收集和積累方式難以滿足綠色保險產品和服務的需求。

要進一步推廣綠色保險的發展，需要盡快建立相關制度的同時，還需加快新技術的應用，以提高相關數據質量。

【ESG投資複合策略應用將愈趨廣泛：按此】

平安憑藉在人工智能、區塊鏈、雲計算等方面的技術優勢，自主開發基於物理空間的數字化風險分析和風控服務「鷹眼系統」。該系統裝載了過去60餘年的歷史災害評估資料（其中地震數據可追溯到西元前800年），結合平安20多年的承保和理賠數據，集成數據總量超140億，支援中國大陸境內11.85億個物理空間單元的自然災害等級識別，有效降低ESG業務風險並提升服務質量和效率。

平安產險利用該系統可提前部署救災資源的有效投放，還可以幫助客戶及時預警災害風險，相信科技應用於ESG數據的收集和分析，將推動中國綠色金融的向前發展。

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