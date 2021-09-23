【消費優惠】九龍酒店下午茶Staycation$590起　天仁茗茶指定凍飲加$4升級大杯裝

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 九龍酒店：Staycation住宿連下午茶$590起

既想同三五知己趁着假期Staycation，又想品嚐美食？位於尖沙咀的九龍酒店推出住宿優惠，包括甜「蜜」共聚住宿計劃及悠閒美食住宿計劃，價錢由590元起（另需加一服務費），便可享用二人客房住宿一晚及餐飲套餐，或享有折扣優惠。優惠期由即日至11月30日為止。

計劃包括豪華客房住宿1晚，甜蜜時光中西下午茶二人套餐1份。顧客可以吃到翡翠玉兔餃、煙三文魚玫瑰卷鵝肝慕士伴紫蘇香餅，還有桂圓荔枝馬卡龍、果撻及鬆餅等。食物有鹹有甜，可配有氣餐酒或咖啡或茶。如需享用早餐，每位可用88元優惠價加配。

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查詢及訂座：

地址：九龍尖沙咀彌敦道19-21號

電話：2929 2888

2. 天仁茗茶：凍飲香醇奶茶及鮮奶茶系列加$4升級大杯裝

天仁茗茶推出優惠，凡於門市選購凍飲香醇奶茶及鮮奶茶系列，加4元便可加大成為660毫升大杯裝；外送服務亦可享此優惠，不過要加5元才可。優惠期暫時一直都會繼續，不要錯過啦！

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3. OK便利店奶類飲品優惠咭 下載可用到年底

OK便利店送出6張優惠咭，集合各個品牌的奶類產品優惠，包括維他奶、牛奶公司、十字牌及維記產品。維他奶3款鮮豆漿及低糖黑豆漿為4.5元一盒、牛奶公司高鈣低脂牛奶及脫脂高鈣牛奶5.5元一盒，至於十字牌低脂純•凝酪7元一杯。

只要下載以下圖片，並於OK便利店顯示條碼給店員嘟一嘟，便可以無限次享用優惠。優惠期由9月2日開始，至12月29日為止。

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撰文：hket小編

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