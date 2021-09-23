  • 28°C
香港時間 : 2021923日 (週四) 08:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】九龍酒店下午茶Staycation$590起　天仁茗茶指定凍飲加$4升級大杯裝

精明消費 07:00 2021/09/23

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 九龍酒店：Staycation住宿連下午茶$590起

既想同三五知己趁着假期Staycation，又想品嚐美食？位於尖沙咀的九龍酒店推出住宿優惠，包括甜「蜜」共聚住宿計劃及悠閒美食住宿計劃，價錢由590元起（另需加一服務費），便可享用二人客房住宿一晚及餐飲套餐，或享有折扣優惠。優惠期由即日至11月30日為止。

計劃包括豪華客房住宿1晚，甜蜜時光中西下午茶二人套餐1份。顧客可以吃到翡翠玉兔餃、煙三文魚玫瑰卷鵝肝慕士伴紫蘇香餅，還有桂圓荔枝馬卡龍、果撻及鬆餅等。食物有鹹有甜，可配有氣餐酒或咖啡或茶。如需享用早餐，每位可用88元優惠價加配。

甜「蜜」共聚住宿計劃
價錢：
星期一至四：590元起及加一
星期五至日、公眾假期及其前夕：690元起及加一

    點擊圖片放大

查詢及訂座：
地址：九龍尖沙咀彌敦道19-21號
電話：2929 2888

2. 天仁茗茶：凍飲香醇奶茶及鮮奶茶系列加$4升級大杯裝

天仁茗茶推出優惠，凡於門市選購凍飲香醇奶茶及鮮奶茶系列，加4元便可加大成為660毫升大杯裝；外送服務亦可享此優惠，不過要加5元才可。優惠期暫時一直都會繼續，不要錯過啦！

    點擊圖片放大

3. OK便利店奶類飲品優惠咭   下載可用到年底

OK便利店送出6張優惠咭，集合各個品牌的奶類產品優惠，包括維他奶、牛奶公司、十字牌及維記產品。維他奶3款鮮豆漿及低糖黑豆漿為4.5元一盒、牛奶公司高鈣低脂牛奶及脫脂高鈣牛奶5.5元一盒，至於十字牌低脂純•凝酪7元一杯。

只要下載以下圖片，並於OK便利店顯示條碼給店員嘟一嘟，便可以無限次享用優惠。優惠期由9月2日開始，至12月29日為止。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】Mango tree kitchen加$8換迷你泰式牛肉船河　雲桂香米線堂食／外賣自取8折
2021/09/21
【消費優惠】Mango tree kitchen加$8換迷你泰式牛肉船河　雲桂香米線堂食／外賣自取8折
今日優惠精選 - 【消費優惠】GIORDANO網店精選貨品6折　KFC經典葡撻$50／10件
2021/09/20
【消費優惠】GIORDANO網店精選貨品6折　KFC經典葡撻$50／10件
今日優惠精選 - 【消費優惠】Trip.com買昂坪360門票低至36折　LeSportsac全場低至4折
2021/09/17
【消費優惠】Trip.com買昂坪360門票低至36折　LeSportsac全場低至4折
今日優惠精選 - 【消費優惠】Sky100同行親友5折壽星免費入場　Starbucks樽裝星冰樂買1送1
2021/09/16
【消費優惠】Sky100同行親友5折壽星免費入場　Starbucks樽裝星冰樂買1送1
今日優惠精選 - 【消費優惠】八月堂買指定食品享9折　天地全綫圖書85折
2021/09/15
【消費優惠】八月堂買指定食品享9折　天地全綫圖書85折
住宿 自助餐 酒店 下午茶 Brunch 健康飲品 便利店 乳酪 OK便利店 香港

下一篇文章

【好去處】嘉道理農場11月辦8公里慈善行＋綠野尋寶　即日起至10月17日接受報名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中秋節2021】零碳天地「中秋．樂在零碳」　4米月亮配五彩兔仔齊齊陪你打卡
【中秋節2021】零碳天地「中秋．樂在零碳」　4米月亮配五彩兔仔齊齊陪你打卡
【中秋節2021】3大公園中秋燈飾今起亮燈　維園6米高迴旋木馬最啱打卡！
【中秋節2021】3大公園中秋燈飾今起亮燈　維園6米高迴旋木馬最啱打卡！
【消費優惠】輝哥私房菜午巿點心放題每位$78
【消費優惠】輝哥私房菜午巿點心放題每位$78
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月14日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月14日）
【中秋節2021】賞月打卡5個靚景速報　黃大仙祠花燈廟會／維園睇燈飾
【中秋節2021】賞月打卡5個靚景速報　黃大仙祠花燈廟會／維園睇燈飾
【學生津貼】中小學幼稚園學生可獲$2,500津貼　11月5前交表格
【學生津貼】中小學幼稚園學生可獲$2,500津貼　11月5前交表格