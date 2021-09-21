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【大灣區】2021年粵港科技合作資助計劃接受申請　第三類項目涉35個科技範疇

個人增值 11:50 2021/09/21

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創新科技署公布，由9月20日起至11月19日，將接受2021年粵港科技合作資助計劃的申請。

申請機構必須為研發中心或指定本地公營科研機構。合作項目的業界夥伴申請機構可以是根據《公司條例》（第 622 章）於本港成立的公司；或有簽訂合約的法律行為能力的工業支援組織、工商協會或專業團體。

【前海擴容方案對港4大意義：按此

計劃分為三個類別：

  • 第一類項目由香港創新及科技基金資助，供香港機構申請；
  • 第二類項目由內地相關部門資助，供內地機構申請；
  • 第三類項目則由粵港或深港兩地政府聯合資助，香港和內地機構可分別向創新科技署和內地相關部門申請。

創新科技署發言人說，今年第三類項目涉及35個屬不同科技範疇的特定主題或專題，該些範疇如智能機器人、區塊鏈及金融科技、醫藥生物技術及現代化中藥，均配合最新科技趨勢及兩地產業發展需要，並能鼓勵更加多元和優質的研發項目以促進大珠三角地區的經濟發展。

【深圳定44項措施推進前海發展　加強與港現代金融合作：按此

詳情載於創新及科技基金網頁。如有查詢，可聯絡基金秘書處（電話：3655 5678；電郵：enquiry@itf.gov.hk）。

計劃於2004年推出，資助粵港應用研發項目，以鼓勵兩地大學、科研機構和科技企業加強合作，並提升大珠三角地區產業的科技水平。

 

責任編輯：鄭樂怡

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