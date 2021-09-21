【財金投資名家講座】想實現財務自由？　龔成教你增加被動收入（一按即睇）

實現財務自由是不少人的目標，暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成以萬元月薪滾出千萬財富，達到財務自由的狀態，因而轉為全職投資者。對於實現財務自由，他又有甚麼心得？他為大家講解不同年齡階層的投資者，應如何創造被動收入，為理想退休生活作準備。

「先增值，後現金流」為退休作部署

隨着年齡增長，身體機能或難負擔長時間工作的生活，因此龔成認為，人應該趁年輕累積資產，為將來的退休生活作準備。當準備退休前，可將所累積的資產，逐漸轉向投資可產生被動收入的工具，創造足夠而穩定的現金流，支撐退休後的開支。

龔成建議，大家應採取「先增值，後現金流」的策略，在人生上半場時先累積資產，投資在高增長的投資工具；當踏入人生下半場，累積到一定資產，就要開始保值，並投資在低風險、穩定，而且可創造現金流的工具。

收息工具各有風險 投資者宜慎選

針對長者或退休人士，他建議配置7成收息工具，惟收息工具不限於收息股，可以是固定資產如物業、商舖及車位等。至於投資工具，則可考慮投資債券或派息的債券基金等，惟投資者需要注意，投資債券有可能面臨違約風險，龔成認為投資者應配置A評級或以上的債券。同時，他亦提醒投資者，債券與債券基金不同，債券基金或會投資在較高風險的債券，而且部分更會以本派息，投資者買入基金時，需仔細了解基金的投資組合及其風險。

善用工餘時間建立資產項

龔成分享指，追求財務自由不等同追求「發達」，而是被動收入已超過日常開支，足以應付生活，已達成財務自由。他於5、6年前達到財務自由的狀態，於是決定轉為全職投資者。他認為，要達到財務自由，要建立一個立體而多元化的投資組合，以他個人為例，除了投資股份外，他亦持有物業、投資借貸業務等，為他帶來工作以外的收入。另外，作為財經書作者，他所撰寫的著作亦會為他帶來版稅的收入。他認為，年輕人可趁年輕時，在工餘時建立自己的資產項，例如是小生意等，建立將來實現財務自由的基礎。

0:05 - 1:18 創造被動收入有何重要性？ 1:20 - 2:50 如何﻿創造被動收入？ 2:53 - 6:45 哪些收息工具可創造被動收入？ 6:46 - 8:28 年輕人應先追求工作收入或被動收入？ 8:31 - 12:00 龔成是如何創造被動收入？

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