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【強制打針】英格蘭強制安老院員工接種疫苗　護理員爆離職潮流失10%

個人增值 19:00 2021/09/22

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英國政府自全面解封至今，目前新冠疫情仍然反覆。而其早前宣布，從11月11日起，除非有醫療豁免，英格蘭地區所有安老院的員工，必須接種疫苗。措施實施幾天後，有安老院表示，不少員工因此離職。

業界代表機構「英格蘭護理」（Care England）估計，多達10%的安老院員工拒絕接種疫苗。當地一名安老院負責人表示：「我們失去了一班經驗豐富，而且難以取替的員工。」她補充道：「這不僅僅是數字問題，有經驗的護理人員相當寶貴。」

涉英格蘭地區　海外招聘填補

英格蘭薩默塞特的議會成員David Fothergill預計，當地將流失約300名安老院員工，當局正試圖與他們聯絡。他認為，離職潮所帶來的影響，最快會在聖誕節顯現。

威靈頓（Wellington）一名安老院老闆Sandra Joyce則預計，將失去約6%的員工。她表示，有已因此離職的員工，跳槽到了公營的「國民保健署」（National Health Service，NHS），因為那裏沒有強制規定員工接種疫苗。她認為安老院有責任盡力保護受照顧的長者，但同樣地，不能勉強員工做違背他們價值觀的事情。為了填補這些職位，她只好從海外招聘人員。

英格蘭政府的這項新規定，不僅適用安老院工作的全職員工，也適用於間歇性提供足病診療和水管工等服務的人。當局表示，強制安老院員工接種疫苗，是為了拯救生命，並聲稱這是保護工作人員及周圍人士的「明智、合理舉動」。


責任編輯：蕭寶玲

【原文：安老院員工拒接種 爆離職潮（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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