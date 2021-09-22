【健康增值】中秋過後踏入秋分　天氣乾燥有咩湯水啱飲？

中秋過後就是廿四節氣中的秋分。立秋是秋季的開始，到霜降為秋季終止，秋分正好是從立秋到霜降90天的一半。中醫師譚莉英表示：「肺喜歡潮濕的環境，當氣候或環境火熱、乾燥，肺氣就失於清肅。」有何滋潤湯水，不如請譚醫師講解一下。

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不少人鍾情秋天，皆因風和日麗而秋高氣爽。不過秋天能明顯感受到氣息乾燥，中醫師譚莉英說：「中醫理論是肺喜潤惡燥，主管皮毛、氣和呼吸。而燥是秋天的主氣，燥易傷肺，肺失津潤，宣發與肅降的功能就會受到影響，從而出現呼吸系統疾病，例如：乾咳少痰、氣急鼻燥、流鼻血、唇乾、口渴等一系列肺燥的症候。」

如果肺失去了滋潤，它能影響到外部的器官，包括皮膚、毛髮，也同樣出現乾燥症狀。如皮膚乾澀、毛髮枯燥，內部則影響大腸功能，令大便乾結。「秋天經時3個月，如果病氣傷了肺，到了冬天天氣一寒冷，就容易發作。因此，秋天要調理好肺臟，以防冬天發病。秋分之前還有暑熱天的餘氣，故多見溫燥病。秋分之後，陣陣秋風起，會使氣溫逐漸下降，寒涼漸重，所以慢慢會出現涼燥。」

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飲食調養方面，應多喝水，吃清潤、溫潤的食物，如芝麻、核桃、糯米、蜂蜜、梨等，可以起到滋陰潤肺、養陰生津的作用。

■5款滋陰潤肺、養陰生津湯水■

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作者：馮柏偉

責任編輯：周美好

【原文：中醫師推介秋分保健湯水 肺惡燥宜滋陰潤肺】

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