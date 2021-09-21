【就業人數】港6月職位空缺按年增16%　私營機構就業人數跌0.4%

政府統計處公布6月份就業及職位空缺統計數字，今年6月與上年同期比較，私營機構總就業人數下降0.4%，即減少11,700人。而職位空缺則為45,440個，較去年同期增加16%，即6,320個。

根據統計處數據，今年6月所有行業共僱用2,707,300人，其中進出口貿易就業人數最多，有384,000人，其次是專業及商用服務（清潔及同類服務除外）約30萬人；零售業約24萬人；金融及保險業約23萬人及餐飲服務業約21萬人。而就業人數減少最多的行業是製造業，減少6%。運輸、倉庫、郵政及速遞服務業亦有減少4.2%；進出口貿易業減少3.5%；批發業減少2.9%；藝術、娛樂、康樂及其他服務業減少2.7%。可見整體就業人數仍然有所減少。

另一方面，建築地盤（只包括地盤工人）、保健服務業及住宿服務業的就業人數有所增加，分別增加8.6%、3.3%及3.1%。在45,440個私營機構職位空缺中，金融及保險業佔最多，達4,980個，其次是教育、專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）及社會工作服務，分別佔約4,930個、4,460個及4,050個。而職位空缺數目除了資訊及通訊業外，所有選定行業均較上年同期有所增加，例如餐飲服務業增加1,100個或52%；藝術、娛樂、康樂及其他服務業增加1,010個或73%；教育業增加780個或19%。

責任編輯：嚴熹曼

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