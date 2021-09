【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔　浪漫打卡睇表演過中秋

本周二晚就是中秋節,觀塘海濱對出海面上有一個直徑15米的巨型月亮,吸引不少市民去「打卡」。該裝置為觀塘海濱「燈」月活動之一,由即日起至9月22日舉行,除了有破紀錄直徑15米的發光月亮,天橋底下更有星夜投影及可愛發光月兔群,甚有節日氣氛!主辦單位更請來樂隊RubberBand表演,與大家過一個浪漫又熱鬧的中秋。

【3大公園中秋燈飾今起亮燈 維園6米高迴旋木馬最啱打卡!:按此】

海面上設15米發光月亮 形成「雙月」奇景

全民「燈」月活動由「GP42」香港企業商會主辦,在觀塘海濱公園對出海面,設有直徑15米的發光月亮,形成「雙月」奇景。觀塘天橋底更設有星夜投影及可愛發光月兔群,最適合打卡渡過浪漫中秋。

除了打卡位外,活動更設有光影表演,投射出動畫故事,展示孩子眼中的香港特色及對未來的願景。主辦單位會在參加者當中選出優秀作品,並投射在大廈外牆上,為香港首個以大廈外牆作畫布的即時光影表演。

【500燈籠燈海打卡 希慎廣場戶外賞燈會 仲有綫上猜燈謎:按此】

另外,場內更設有攤位、遊戲及表演,更邀請樂隊RubberBand及歌手曾比特(Mike)表演,惟確實表演日期及時間有待主辦方公布。最新資訊可留意GP42 全民「燈」月Facebook。

中秋節飲食送禮有咩優惠?打卡賞月可以去邊?即睇中秋節2021懶人包。

全民「燈」月 Fly Me To The Moon

日期:9月19日至22日

亮燈時間:每晚7時至11時

地點:觀塘海濱VESSEL發現號01及02