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【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔　浪漫打卡睇表演過中秋

個人增值 16:27 2021/09/20

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本周二晚就是中秋節，觀塘海濱對出海面上有一個直徑15米的巨型月亮，吸引不少市民去「打卡」。該裝置為觀塘海濱「燈」月活動之一，由即日起至9月22日舉行，除了有破紀錄直徑15米的發光月亮，天橋底下更有星夜投影及可愛發光月兔群，甚有節日氣氛！主辦單位更請來樂隊RubberBand表演，與大家過一個浪漫又熱鬧的中秋。

【3大公園中秋燈飾今起亮燈 維園6米高迴旋木馬最啱打卡！：按此

海面上設15米發光月亮　形成「雙月」奇景

全民「燈」月活動由「GP42」香港企業商會主辦，在觀塘海濱公園對出海面，設有直徑15米的發光月亮，形成「雙月」奇景。觀塘天橋底更設有星夜投影及可愛發光月兔群，最適合打卡渡過浪漫中秋。

除了打卡位外，活動更設有光影表演，投射出動畫故事，展示孩子眼中的香港特色及對未來的願景。主辦單位會在參加者當中選出優秀作品，並投射在大廈外牆上，為香港首個以大廈外牆作畫布的即時光影表演。

【500燈籠燈海打卡 希慎廣場戶外賞燈會 仲有綫上猜燈謎：按此

另外，場內更設有攤位、遊戲及表演，更邀請樂隊RubberBand及歌手曾比特（Mike）表演，惟確實表演日期及時間有待主辦方公布。最新資訊可留意GP42 全民「燈」月Facebook

中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？即睇中秋節2021懶人包

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全民「燈」月 Fly Me To The Moon
日期：9月19日至22日
亮燈時間：每晚7時至11時
地點：觀塘海濱VESSEL發現號01及02

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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