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【職場奇聞】1個鐘食飯唔係必然！　《僱傭條例》無條文規管用膳時間

個人增值 18:10 2021/09/20

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【職場奇聞】1個鐘食飯唔係必然！　《僱傭條例》無條文規管用膳時間

在香港一般而言，打工仔的午飯時間多數是1小時，亦有部分公司有更充足的午飯時間，例如1.5小時至2小時。讓員工在努力一個早上後，可以得到充足的休息時間。近日有網民返新工發現公司的食飯時間只有30分鐘，並表示不滿，這個問題引起我們探討到底香港法例有沒有規定午飯時間呢？

《僱傭條例》無條文規管僱員用膳時間

根據《僱傭條例》，目前並無條文規管僱員的用膳或休息時間。不過《職業安全及健康條例》指明，每名僱主均須在合理地切實可行範圍內，確保其所有在工作中的僱員的安全及健康。亦即是老闆如不為長時間工作的僱員安排膳食或休息時間，是不人道及不合理的行為，員工可以向僱主爭取。話雖如此，在香港大部分的打工仔都會享有午飯時間，不然老闆亦難請到員工。

只有特定群組的僱員可享法定用膳及休息時間

雖然法例沒有保障一般僱員，不過法例對特定群組有用膳及休息時間規管。《僱用青年（工業）規例》規定，凡受僱於工業經營的青年，年滿15歲又未滿18歲的青年，其許可的工作時數、用膳或休息時間，及休息日的安排，必須由僱主訂定，例如他們連續工作的時數上限為5小時，其後要有不少於半小時的午飯時間或休息時間，在休息時間不可以要求他們工作。若是僱用兒童，亦即未滿15歲的小朋友，連續工作時間上限為5小時，其後要有不少於1小時的午飯時間或休息時間。

【敬孝假都有！　呢啲員工福利你可能聽都未聽過 :按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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