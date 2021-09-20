【理財二三事】衝動購物係人都會？　4個簡單方法幫你控制消費慾

▲ 衝動購物係人都會 呢幾個簡單方法可能幫到你

在香港生活，有時生活壓力太大，不少人都會透過購物去減壓。不過，一旦習慣了衝動購物行動，或是已經去到無法好好控制自己的時候，便會影響收支預算及儲蓄計劃。加上近年網購盛行，各大網站都推出各種不同的優惠，吸引你去購物，日子累積下來，你有沒有發現家裡多了很多不必要的東西呢？



是次我們提供4個簡單方法，希望能夠幫助大家在享受購物的同時又不致於失去理智。

1. 停一停，過幾日再決定

不管是逛街或是網上購物，看到心愛的東西，你可以告訴自己先不要心急去購買，過幾天這些貨品仍會存在的，可以稍稍延遲你的購買決定。停一停以後，或許你會發現其實沒有想像中想要這些物品；若之後仍然想要，才去買也不遲。

2. 將付款程序複雜化

現時不論在網上購物或是外出購物，只要手機一拍、按一下鍵，付款的過程已經完成。一般而言，付款程序愈簡單，購物的動作愈快，會增加你購物的次數。你可以選擇多用現金付款，讓個人對於金錢的概念再深化，每次淘出現金時，發現銀包的錢少了，消費時便會多考慮。

3. 不要將購物視為減壓方式



壓力大時，你可以選擇的減壓方式有很多種，可以做運動、散步、聽音樂或找朋友聊聊天，不一定只有購物才能減壓。不少香港人都被「開心買嘢、唔開心買嘢、好天買嘢、唔好天買嘢」等消費宣傳影響，你可以避免以「購物減壓」為藉口，時刻提醒自己好好管理個人情緒，而不是買下不必要的東西。

4. 按清單購物



不少女生逛街時往往是沒有拿定主意，明明想買一對鞋，結果卻買了3件衫，但卻沒有買鞋。所以購物前，你可以先搜尋自己想買的款式，你亦可以先寫下購物清單，購物時按清單辦事，購買完便離開那個地方，免得自己增加機會買其他無謂的東西。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經