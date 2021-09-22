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【Staycation】The Mira Hong Kong澳洲主題房　3款住宿$1,400起

精明消費 10:00 2021/09/22

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【Staycation】The Mira Hong Kong澳洲主題房　3款住宿$1,400起

大家無法出門旅遊，各酒店推出Staycation。The Mira Hong Kong與澳洲旅遊局、澳洲商務投資署與美麗華旅遊聯手，於9月17日至11月14日推出Wanderful Australia探尋非凡「澳」秘之旅，以嶄新生活概念打造主題住宿、水療與餐饕饌嘗。

位於尖沙咀的The Mira Hong Kong與澳洲旅遊局，特別呈獻10間別具一格的主題客房，讓大家重拾澳洲的美麗風光。其中包括由新南威爾士州旅遊局、昆士蘭州旅遊及活動推廣局、西澳州旅遊局、維多利亞州旅遊局攜手打造的4間州份景點體驗客房，以及由澳旅局推薦的6間澳洲獨特體驗客房。

4間州份景點體驗客房，住客可選新南威爾士州的藍楹花花季，或在陽光普照的昆士蘭海灘上放鬆身心、去探索西澳州寧格魯珊瑚礁，以至沉醉於維多利亞州墨爾本的咖啡文化也相當不錯。

主題住宿包括：入住設計酒店客房、2人Yamm自助早餐、澳洲旅遊局禮待明信片、「毛」盡萌寵澳洲小樹熊禮品、美麗華旅遊指定澳洲團1,000元折扣優惠券。

3款非凡住宿體驗由1,400元起，包括：

  • 客房專享澳洲海鮮2人美饌與澳洲白酒晚宴（1,400元起）
  • Yamm探尋滋味「澳」秘豐盛2人自助晚間饕宴（1,800元起）
  • MiraSpa匠心呈獻1人專享endota紓緩呵護玉石按摩（80分鐘）連水療禮品（1,800元起）

查詢及預訂：2315 5605或電郵至reservations@themirahotel.com

 

作者、責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文：The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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