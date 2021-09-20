還原基本步　MINI Cooper 5 Door

由於我們根本不知道該如何去掩飾這事實，因此只能夠很坦率地將之告訴大家--這部新款的MINI Cooper 5 Door，車廂設備無疑是偏向簡單實用，沒有電動座椅，沒有軚盤轉檔撥片，也沒有Harman Kardon音響系統……用香港人的地道講法，是部很「齋」的5門房車。不過這種特點，用在MINI身上卻正好切合早期MINI汽車那種簡約主義Minimalism），完全合乎迷你汽車的設計原意。

▲ 新款MINI Cooper 5 Door是繼2018年後的第二次中期升級版本。

▲ 別小覷這個頭泵把邊緣的小氣孔，它能夠降低風阻，減少車身兩側的亂流，對高速行車時的穩定性頗有幫助。

新款MINI Cooper 5 Door的車廠編號，仍然跟之前一樣為F55，因此它只是繼2018年後的第二次中期升級版本。當中改動，包括有有效改善氣流動力表現的全新設計車頭造型、世界首創的多色調車頂、新款的輕量化合金輪圈、全新設計的車廂飾件和空調系統出風口，還有首次加入供選配的軚盤溫度控制裝置。此外，像經修飾的LED頭燈及米字旗（Union Jack）圖案LED尾燈，已被列為標準設備。

▲ 米字旗LED尾燈，在新MINI Cooper上已由以往的補購品變成了標準裝備。

▲ 呈米字旗形狀的8幅式輪圈，完全反映出MINI的英倫背景。

在外形上，新車的微細綫條變得更加圓滑，整體保留着MINI一貫的緊湊格調。觀感上的最大缺失，是4個輪拱沙板看來過於闊大，跟車輛的輪圈配襯有點格格不入。

新車的車廂，除了軚環是新設計外，其餘位置跟舊款大致相同，後座乘坐空間極其量亦只能用足夠來形容。要闊落的話，大概要揀售價更高的Countryman方可。

▲ 呈米字旗形狀的8幅式輪圈，完全反映出MINI的英倫背景。

保守馬力輸出

由於這部僅是普通版本的MINI Cooper，只配一台1.499公升直3汽缸渦輪增壓引擎，最大馬力只得136hp，而且是較重的5門版車身，衝刺反應並不強烈，能夠在8.4秒內完成0至100km/h加速，已是不錯的數值。

▲ MINI Cooper 5 Door有Sport、Mid及Green 3個行車模式選擇，礙於輸出不太大的關係，就算是用Sport模式，速度反應也絕不猛烈。

而且MINI就是MINI，開着新款的5門版MINI Cooper在石澳道跑一轉，其操控反應仍是靈活穩定，就算沒有可調校軟硬程度的電子避震，車輛高速駛過凹凸不平的路面時，貼路能力仍非常強。

▲ 1.5公升直3汽缸渦輪增壓引擎，可說完全乎合迷你汽車最初推出時那份簡約主義的初心。

而在7前速雙離合器自排幫助下，引擎的豐盈低轉扭力也得到更充分發揮，駕駛者毋須高強的駕駛技術，也可以得到非常精良的駕駛感覺。

其實廠方這次也同時為3門版和開篷版作中期升級，代理亦安排了3門版的Cooper S作試駕，跟普通的5門Cooper作比較的話，速度反應和操控表現都更接近元祖MINI，想要享受那份小型賽車式操控的話，沒辦法，就只有買3門版的Cooper S。

▲ 後座腳部空間說不上很充裕，想有更舒適的乘坐感，應該要買Clubman甚至Countryman方可。

▲ 兩張前座座椅均為全手動調校，好處是較輕巧，成本也較低。

▲ 新款MINI Cooper 5 Door是繼2018年後的第二次中期升級版本

規格表

售價：$339,800

車型：5門5座位揭背車

引擎：1.499公升、直3汽缸配渦輪增壓器

最大馬力：136hp / 4,500-6,500rpm

峰值扭力：22.43kgm / 1,500-4,100rpm

傳動方式：前置引擎、前輪驅動、7前速雙離合器自排

懸掛：前麥花臣／後多連桿

車身：3,998 X 1,727 X 1,425mm

輪軸距：2,567mm

車重：1,282kg

平均耗油量：5.5-6.1L / 100km

輪胎：前 / 後～205/40R18

0-100km/h加速：8.4秒

極速：207km/h

查詢：MINI HK（3193 6800）