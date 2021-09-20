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【移民泰國】泰國推新措施吸有錢人　投資389萬港元獲10年簽證

星馬泰 15:47 2021/09/20

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【移民泰國】泰國推新措施吸有錢人　投資389萬港元獲10年簽證

泰國鄰近香港，且物價水平低，吸引不少港人旅遊甚至移居當地。泰國內閣早前通過新措施，冀吸引海外的外國富裕人士和高技術專業人士，以振興當地疫後經濟。

【馬來西亞第二家園計劃10月重啟 10加辣條件 海外月入最少7.3萬：按此

據《Thailand Business News》報道，在新禮遇措施下，申請人本人、配偶及子女均可享有10年長期居留簽證、工作簽證、與泰國公民相同的所得稅率、海外收入免稅及財產和土地擁有權。

新措施將為4類外國人提供長期居留簽證，分別是各國的富裕人士、富有的退休人士、在泰國工作的專業人士以及高技術勞工。

若想取得泰國10年期長期簽證，各國的富裕人士需要投資至少50萬美元（約389萬港元）的政府債券或房地產、並證明過去2年年收入達8萬美元（約62萬港元）、擁有最少100萬美元約779萬港元）的資產及最少10萬美元約78萬港元）的醫療保險。

泰國政府發言人塔納功（Tanakorn Wangboonkongchana）指，泰國政府目標是在5年內吸引100萬的外國富裕人士，創造8,000億泰銖（約1,867億港元）的投資和2,700億泰銖（約630億港元）稅收。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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