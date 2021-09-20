▲ 【大灣區】前海擴容方案對港4大意義

在粤港澳大灣區加速推進的同時，中央公布了「前海擴容方案」，勾畫出未來深港經濟金融及創新產業互聯互通的藍圖，儼如是大灣區框架內「特區中的特區」，引來市場無限憧憬及想像，相關概念股隨即炒起。可是，另方面坊間也不無產生一些憂慮，究竟前海擴容對香港意味着甚麼？我們或可從4大方向去解構。

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1. 擴大土地面積 便利港人北上就業



首先，位處珠江口深圳西部的前海，今趟所謂擴容，顯而易見的是擴大土地面積，由14.9平方公里大幅增多7倍至120.5平方公里，將毗鄰的蛇口南山片區、會展新城和寶安中心區等納入其中，總面積足以媲美九龍加上港島。地理空間擴大，意味域內大量專才人口也包納在內，基建交通運輸等配套亦可更有效相互融合，為港人專才北上提供安居之所，亦便利了新界西北區年輕人鄰近就業。雖然人才之間競爭會加劇，卻也可達致相輔相承的互相觀摩促進效果。

2. 港人投資創業空間擴大 互補產業優勢



其次，港人投資創業空間擴大，深港產業優勢互補。事實上，擴容方案新納入的區域均是深圳製造業核心所在，眾多產業群集形成多元化產業，例如海洋新城及會展新城定位海洋經濟和會展產業；南山區滙聚高端創新等產業，大大豐富了前海的產業內涵，亦為香港提供更大的發展平台。此外，寶安中心區同時擁有海港和空港，對前海構建國際貿易組合意義重大。雖然坊間擔憂海港空港過剩造成惡性競爭，將衝擊香港作為珠三角的國際運輸樞紐角色，但若透過域內調配，有效率的無縫轉運及連運，則反可增強本港龍頭角色。

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3. 合作區治理模式 「港資港法港仲裁」專才需求大增



第三，制度改革是前海擴容的一大亮點，方案提出了創新的合作區治理模式，意含共同管理與共同分享概念，可謂意義重大。其中，包括探索允許港澳和外籍人士擔任區內官方職務、優化法人治理機構、法規制度與香港銜接、推進行業協會自律自治，以健全外資和民企權益保護機制，達致打造國際一流營商環境。由此觀之，牽涉「港資港法港仲裁」的專才需求相信會大增，熟悉兩地法律及會計準則的香港執業律師及會計師，也就有更大的舞台和空間可以發揮專長了。



4. 深港金融市場互聯互通 強化港金融中心地位

第四，方案提出前海擴大金融開放，相信未來投資融資需求將進一步增加，這將為本港核心強項金融業務帶來新機遇。擴容後的前海將引入更多試點措施，促進深港金融市場互聯互通、外滙管理便利化、開展大宗商品交易，並建立統一的綠色金融標準，方便綠色項目融資。此外，早年實施卻未成氣候的人民幣雙向貸款或許有進一步發展空間，例如港銀可為內地房地產項目批出人民幣融資，意味互聯互通機制內的資金閉環式管理或有望鬆綁，這不但無礙香港國際金融中心角色，反會鞏固及強化香港的幅射效果。



綜觀前海擴容內涵，中央創新地利用了深港各自的產業特色，透過互聯互通，優勢互補，務求將雙方產業做大做強，達致深港在大灣內形成雙重引擎的叠加效應。對香港未來有何影響，則要看看香港能否加以配合，把握機遇乘勢而上了。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。