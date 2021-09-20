【虛擬貨幣】分布式無疆界的綠色投資

自從新冠疫情出現、令到供應鏈短缺，加速了投資者看重與社會責任及環保意識相關的投資，世界各地愈來愈多企業有做一些環保和ESG活動，ESG幾年已經成為投資界的新寵兒。

例如滙豐銀行開始自設淨零碳排目標，並計劃提供數千億美元的可持續發展商業貸款；亞馬遜則與超過100間企業於去年聯合簽署氣候承諾，當中簽署承諾的企業包括Visa、Coca Cola、微軟等。這些企業承諾在2040年實現淨零碳排。

順勢而行大勢所趨

根據Morningstar統計，2020年可持續投資及ESG概念基金資金流入與資產規模均大幅增長，所謂ESG就是永續投資及環境（Environment）、社會（Social）和企業管治（Governance）的意思。2020年第4季全球可持續投資概念基金共有1,523億美元的資金淨流入，相比上一季的826億美元。差不多升了1倍。

基金經理不順大勢而行，分分鐘會杯被杯葛。強如股神巴菲特旗下的公司Berkshire Hathaway亦於2021年度股東大會上，遭受批評氣候風險管理資訊披露不足。身為股東之一的Blackrock直指巴郡「不適應ESG對業績愈來愈重要的世界」。所以迎接未來新世界，新金融就一定有綠色概念。即使投資在比特幣以太幣，也要想一想怎樣做得環保一點。

【區塊鏈支付和現時的支付有甚麼不同？按此】

最近加拿大Accelerate Financial Technologies宣布推出全球首個負碳比特幣ETF，為了標榜ESG，公司計劃每向Accelerate Carbon-Negative Bitcoin ETF投資100萬加元就種植3450棵樹。公司估計，每批種植的樹木將吸收1000噸二氧化碳。根據劍橋大學研究公開的數據，可再生能源僅佔虛擬貨幣採礦總能源消耗的39%。依然未能完全平衡高碳排的問題。

不過話有需要這麼說，其實現時世界上的交易系統也用上很多電量和人力民力、伺服器等等，可能相比一來，用區塊鏈技術其實不比現時社會用電量的方法多。要完全解決這個問題，唯有寄望將來的科技能夠更節能地做到分布式交易或在設計區塊鏈上減低超級運算的需要。而另一個方向就是利用分布式的無疆界交易推動綠色經濟、綠色投資。

若企業能降低能源消耗，提升產能，股東便能直接得益。

【區塊鏈都有公眾和私人之分：按此】

受上周加密貨幣價格持續回升，ix加密貨幣指數上周五報13219點，一周升1.8%；ix比特幣指數報11542點，一周升3.0%；ix以太幣指數報30683點，一周升4.2%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 13219 +1.8%（+231） ix比特幣指數 11542 +3.0%（+337） ix以太幣指數 30683 +4.2%（+1236） *截至2021年9月17日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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