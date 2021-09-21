【虛擬銀行】Mox純黑金屬卡有幾重？　有張卡仲重過佢20%！

Mox可能都知大家鍾意佢張「純黑金屬卡」，所以趁住開業一周年搞咗個MGM大抽獎，𠵱家叫親朋戚友開Mox戶口就有機會贏到喇！呢張值唔值得收藏呢？華田喺上年佢開業第11日，就已經成功入手咗呢張卡同大家開箱，心大心細唔知張卡正唔正，大家可以睇返下面呢一篇文章。

【首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）：按此】

不過我再睇返成篇文，好似講漏咗一樣嘢，就係其實張卡有幾重呢？金屬卡喎！又或者應該問，佢比正常信用卡要重幾多倍呢？如果大家中唔到個抽獎，但係又想開返張「墜手」金屬卡，甚至要仲要威過（重過）Mox卡嘅，又有咩選擇呢？今篇就同大家介紹返喇！

一般銀行卡有幾重呢？先嚟睇吓WeLab同ZA啦！

無比較就唔知邊個好嘛，首先嚟睇吓一般嘅銀行卡有幾重先！

首先望吓WeLab Bank張閃閃卡。

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先唔好理個電子磅上面嘅墨跡，原來一張銀行卡只有5克重，我之前亦踩過WeLab Bank張閃閃卡呢一點，我當時係咁樣寫的……

呢張卡仔嘅質感真係好差，雖然佢同MOX嘅設計圖一樣都係閃令令的，但係MOX聲稱係用不鏽鋼，呢張係膠片，仲要唔係厚重嘅「硬膠片」，而係一片薄痴痴嘅「軟膠片」……

至於玩自選號碼嘅ZA綠閃卡又有幾重呢？一齊睇吓……

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原來仲要重過WeLab 1克咁多，不過呢個可能係個電子磅嘅Rounding error，我手感上就覺得差唔多，咁不如打和，Super啦！

我自己都攞咗我手上嗰100張仲用緊或者已經報廢嘅銀行卡，全部重量都係5克至7克左右，我估我哋可以大膽假設正常Plastic嘅重量就係5克至7克喇。

咁Mox張純黑金屬卡又有幾重呢？

Mox純黑金屬卡係正常銀行卡嘅幾多倍重呢？

攞個電子磅出嚟先……

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答案係14克，即係接近一張正常銀行卡3倍咁重吖！

我仲記得我第一次攞呢張Mox純黑金屬卡上手嘅時候，第一個感覺就係「哇，真係好墜手喎！」，除咗因為重量之外，我諗同個密度都好有關係。

問大家一條IQ題，一斤鐵同一斤綿花，邊一樣重啲呢？答案係一樣重，因為都係一斤嘛！但係我哋嘅直覺就係一斤鐵重，因為同樣都係一斤，鐵嘅體積比較細，我哋個腦就自然覺得佢要重一點。

同一道理，我將3張正常銀行放喺左手，再將張Mox純黑金屬卡放喺右手，我一樣覺得張金屬卡墜手啲咯。

金屬卡，很想要吧

可能睇到呢度，唔少網友都會有種「很想要吧」嘅感覺，可惜我都Share唔到我張卡畀大家，除咗等大抽獎，仲有咩方法攞到金屬卡呢？

有的，例如之前介紹嘅德國虛擬銀行N26就有金屬卡可以攞，不過香港應該好難申請到。

【德國虛銀N26 Bank有咩特別？ 香港呢間虛銀都有佢嘅影子：按此】

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不過我手上有另外一張，仲要比Mox純黑金屬卡重多20%，而且應該仲申請到嘅，一齊睇吓佢有幾重先！

CRO卡真係超超超墜手，淨係收藏已經好正

呢張卡係Crypto.com同Visa合作嘅一張Prepaid card（即係類似Debit card啦），咁叫得Crypto.com當然係做加密貨幣生意，呢張卡亦係Visa喺亞洲第一張同加密貨幣有關嘅Prepaid card，而最重要係呢張卡係大家都可以申請的！

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咁由於我無收佢廣告錢啦，我贊唔贊成投資／投機加密貨幣、呢間Exchange好唔好、穩唔穩陣、回贈抵唔抵、嗰啲免費Spotify／Netflix 正唔正、點申請、有咩優惠碼等等我就全部唔評論喇。

今篇只係想講一個Hard fact，就係呢張Crypto.com出嘅CRO卡真係好重，仲要質感真係好好好好好正！搞到我從來都唔用佢嚟消費，都要放喺銀包得閒攞嚟曬吓咯！

我諗單講重量，大家可能覺得17克 vs 14克分別唔太大，但其實重咗超過20%喇！再者個質感係好唔一樣的，先畀張圖大家睇睇：

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上面嗰張係Mox，下面係CRO，論總厚度可能差唔多，但係大家可以細心睇：上面Mox嘅結構係中間一層金屬，上下再用塑膠包住；而下面CRO就係背面係塑膠，正面係原塊金屬！

所以同樣將2張卡攞上手，Mox仍然有一種「塑膠感」，因為大家仍然要隔住塑膠去感受金屬嘅重量同硬度；但係CRO就真係好有「金屬感」，因為大家係直接摸到塊金屬，質感當然好唔同！

亦因為咁，2張卡雖然總厚度差唔多，CRO要用比較多嘅金屬，就當然會更重啦！

所以如果大家想攞張有型金屬卡傍吓身，不妨考慮吓呢張。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (138) — Mox 純黑金屬卡有幾重呢？CRO Card 原來比佢仲要重多 20% ！？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。