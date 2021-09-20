【中秋節2021】減廢過中秋　月餅盒回收　商廈住宅都有份　總有一度方便你

中秋節是一年一度的大節日，大家吃得盡興、玩得盡興。吃完美味的月餅後，月餅罐該怎樣處置呢？包裝盒是其中一種香港常見的固體廢物，直接丟棄會加重堆填區的壓力。想為環保盡一分力？現時有不少團體都有進行月餅罐或月餅盒回收活動，希望從源頭減廢，妥善回收。

綠領行動「月餅盒回收大行動2021」

綠領行動將於9月13日至10月4日期間舉行「月餅盒回收大行動2021」。該組織會在多個商業中心或住宅設立回收箱，接收市民的金屬類及紙類月餅盒。現時已經設有26個回收點，位置將會陸續增加，回收箱地址及詳情請瀏覽綠領行動Facebook專頁。

回收日期：9月13日至10月4日

回收種類：金屬類及紙類月餅盒

回收箱位置詳情

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房委會「月餅盒回收2021」

香港房屋委員會轄下公共屋邨每年都有舉行回收活動。居民可把清潔好的金屬月餅盒交到轄下屋邨的收集箱，確實回收日子及地點請參閱屋邨內通告，或向屋邨辦事處查詢。

回收日期：9月23日至10月中

回收種類：金屬月餅罐

回收箱位置：香港房屋委員會轄下的公共屋邨

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房協友里「中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動」

香港房屋協會的「房協友里」將於轄下的屋邨和屋苑舉辦「中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動」，活動由9月27日開始，為期10天，住戶可以把清潔好的月餅鐵罐或紙盒放入指定收集點，以供回收。

回收日期：9月27日至10月6日

回收種類：月餅鐵罐／紙盒

回收箱位置：房協轄下屋邨／屋苑辦事處或會所指定收集點

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戶戶送：回收包裝盒、塑膠托盤、禮物袋 升級再用

外賣平台戶戶送（Deliveroo）與一站式回收服務公司The Loops合作，在6間MOS Burger分店和3間「戶戶小廚」設置回收箱，回收盛載月餅的紙質／塑膠禮物袋、保溫袋、金屬及紙質月餅盒，還有盛載月餅的塑膠托盤。回收得來的紙類包裝及塑膠用品將會製造成環保紙盒和塑膠容器，而保溫袋則派發予其他網購商戶重用。

要留意的是，用作回收的紙質月餅盒要先拆走包裝內的膠面和磁石，然後壓平；其他配件亦需清洗乾淨。

回收日期：即日至10月8日

回收種類： 購買月餅時所獲發的紙袋、膠袋、保溫袋及冰袋

金屬及紙製月餅盒

盛載月餅的塑膠托盤

回收箱位置詳情

綠在區區：回收環保站、回收便利點

環保署轄下的「綠在區區」在全港十八區設立了「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」，市民只要把金屬、紙質包裝盒或包裝物料交到任何一個回收點，便可以按重量計算積分，儲積分更可換領禮品。

回收日期：全年

回收種類：金屬、紙張、紙盒（去除膠面或配件）、塑膠包裝盒或配件等

回收地點一覽

賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃

流動環保宣傳車「回收轆轆」每星期會在西貢區及東九龍不同地點進行流動回收推廣，收集一些可供循環再造或重用的物品，並在每月進行義賣活動。而在中秋節，「回收轆轆」亦收集一些清潔的回收物及和重用物，包括金屬、紙及塑膠月餅罐、塑膠餐具、膠袋、紙袋等，新淨的保冷袋，還有全新未拆包裝的節慶用品皆可回收。

回收日期：即日起至另行通知

回收種類： 月餅塑膠包裝袋及月餅托盤

任何膠袋、紙袋

月餅膠盒／金屬盒／紙盒（如紙盒含磁石需先拆走）

塑膠餐具

鋪地塑膠墊（塑膠複合物除外）

飲品罐、膠樽等

新淨雪袋

任何全新未拆包裝的節慶用品

回收轆轆Facebook專頁

提提大家，請先把月餅盒或其他包裝物品洗乾淨，並拆除紙質包裝盒膠面和配件才拿去回收，齊齊實踐「乾淨回收」的理念。如果可以重用、轉贈，或者花點心思，改造成為有用的物品，減少直接丟棄就更加好了。

中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？即睇中秋節2021懶人包。

責任編輯：李伊洛

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