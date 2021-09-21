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【消費優惠】Mango tree kitchen加$8換迷你泰式牛肉船河　雲桂香米線堂食／外賣自取8折

精明消費 07:00 2021/09/21

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Mango tree kitchen：加$8換迷你泰式牛肉船河

由9月13日至10月13日，Mango tree kitchen太古及元朗店於每日下午3時至5時增設Happy hour優惠，顧客凡惠顧任何食品，加8元即可享用迷你泰式牛肉船河一碗。

    點擊圖片放大

此優惠不適用於9月22日及10月1日，每款食品只可兌換優惠一次，每人只可享優惠一次，優惠只限堂食使用。

查詢及訂座：
太古店
地址：太古太古城道18號太古城中心3樓314號
電話：2577 0699

元朗店
地址：元朗朗日路9號形點一期1樓1035號舖
電話：2602 2878

2. 雲桂香米線：堂食／外賣自取8折

為慶祝雲桂香即將邁入25周年，在9月20日至22日期間，只要讚好其facebook專頁，於全綫分店堂食或外賣自取即可享全單8折優惠。

    點擊圖片放大

此優惠不適用於外賣送餐服務，同樣也不適用於food panda、deliveroo等網上外賣平台。

3. NINETYs：蘭王蛋飯外賣自取半價優惠

NINETYs宣布，延長蘭王蛋飯外賣自取半價優惠至12月底。由星期一至五（上午11時至下午5時），於尖沙咀、灣仔分店，外賣自取蘭王蛋飯可享半價優惠。

    點擊圖片放大

另外，於Deliveroo或Openrice下單外賣自取，同樣可享半價優惠。惟此優惠不能與其他優惠一同使用。

  • 半隻春雞蘭王蛋飯（64元）
  • 味噌奶醬蘭王蛋鮭魚飯（84元）
  • 什菌香橙羽衣甘藍沙律（59元）

分店地址：

  • 尖沙咀梳士巴利道3號星光行2樓誠品生活
  • 灣仔皇后大道東222號2號舖

 

撰文：hket小編

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