【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？　龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇）

穩建投資者一般傾向於投資收息股，除了考慮股息率以外，揀選收息股還要考慮甚麼因素？哪一個板塊的港股的收息股最為吸引？暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成，跟大家分享揀選收息股的原則，以及在房託、銀行、公路及公用此四大板塊，心水收息股之選。

龔成認為，在投資組合中配置收息股，能有助創造穩定的現金流，加上部分收息股均為藍籌，股價及派息相對穩建，適合風險承受能力較低的投資者。即使是一般的投資者，也適合配置收息股，有助令投資組合更多元化，分散投資風險。

老中青收息股建議比重各有不同

針對不同年齡的投資者，龔成認為，收息股佔投資組合的比重應考慮個人風險承受能力，可隨年齡增長而增加。30歲以下的投資者，投資組合應以增長股為主，建議配置2成或以下收息股，而風險承受能力較高的投資者，甚至可不配置收息股。至於風險承受能力較低的中年人，亦可根據個人對現金流的需要，配置4至5成收息股。至於長者或退休人士，他則建議配置7成收息工具，惟收息工具不限於收息股，可以是物業、債券或基金等，若投資者追求高現金流，收息股比重則高達5成。

揀選收息股4大原則

龔成分享，投資者可根據4大原則，揀選穩建的收息股。

過去5年派息記錄： 首先，投資者可根據股份過去5年的派息記錄，來衡量股份能否穩定派息。他認為，雖然過往派息記錄不能反映將來的派息，但亦能作為參考，了解股份是否具有穩定派息能力。



首先，投資者可根據股份過去5年的派息記錄，來衡量股份能否穩定派息。他認為，雖然過往派息記錄不能反映將來的派息，但亦能作為參考，了解股份是否具有穩定派息能力。 派息比率： 其次，投資者可留意股份的派息比率，該比率是反映公司從盈利中用了多少來派息，龔成認為，投資者宜選過去5年派息比率5成的收息股。



其次，投資者可留意股份的派息比率，該比率是反映公司從盈利中用了多少來派息，龔成認為，投資者宜選過去5年派息比率5成的收息股。 股息率： 第三，亦要留意股份的股息率，他建議投資者宜選股息率4厘以上收息股。



第三，亦要留意股份的股息率，他建議投資者宜選股息率4厘以上收息股。 業務：最後，由於企業業務發展是與派息能力掛鈎，除了了解股份過去的派息記錄外，投資者亦要仔細分析企業的業務是否穩建，會否有能力維持派息。

龔成4大板塊心水之選

0:06 - 1:26 投資收息股有何重要性？ 1:28 - 3:23 老中青投資組合 收息股應佔重多少？ 3:28 - 6:15 揀選收息股有何原則？ 6:18 - 8:50 龔成心水收息股推薦：房託 8:52 - 9:51 龔成心水收息股推薦：銀行 9:54 - 10:58 龔成心水收息股推薦：公路 11:00 - 13:20 龔成心水收息股推薦：公用

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