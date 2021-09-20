  • 30°C
香港時間 : 2021920日 (週一) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？　龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/20

分享：

穩建投資者一般傾向於投資收息股，除了考慮股息率以外，揀選收息股還要考慮甚麼因素？哪一個板塊的港股的收息股最為吸引？暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成，跟大家分享揀選收息股的原則，以及在房託、銀行、公路及公用此四大板塊，心水收息股之選。

龔成認為，在投資組合中配置收息股，能有助創造穩定的現金流，加上部分收息股均為藍籌，股價及派息相對穩建，適合風險承受能力較低的投資者。即使是一般的投資者，也適合配置收息股，有助令投資組合更多元化，分散投資風險。

老中青收息股建議比重各有不同  

針對不同年齡的投資者，龔成認為，收息股佔投資組合的比重應考慮個人風險承受能力，可隨年齡增長而增加。30歲以下的投資者，投資組合應以增長股為主，建議配置2成或以下收息股，而風險承受能力較高的投資者，甚至可不配置收息股。至於風險承受能力較低的中年人，亦可根據個人對現金流的需要，配置4至5成收息股。至於長者或退休人士，他則建議配置7成收息工具，惟收息工具不限於收息股，可以是物業、債券或基金等，若投資者追求高現金流，收息股比重則高達5成。

揀選收息股4大原則

龔成分享，投資者可根據4大原則，揀選穩建的收息股。

  • 過去5年派息記錄：首先，投資者可根據股份過去5年的派息記錄，來衡量股份能否穩定派息。他認為，雖然過往派息記錄不能反映將來的派息，但亦能作為參考，了解股份是否具有穩定派息能力。
     
  • 派息比率：其次，投資者可留意股份的派息比率，該比率是反映公司從盈利中用了多少來派息，龔成認為，投資者宜選過去5年派息比率5成的收息股。
     
  • 股息率：第三，亦要留意股份的股息率，他建議投資者宜選股息率4厘以上收息股。
     
  • 業務：最後，由於企業業務發展是與派息能力掛鈎，除了了解股份過去的派息記錄外，投資者亦要仔細分析企業的業務是否穩建，會否有能力維持派息。

龔成4大板塊心水之選

  • 房託：房託基金（REITs）主要收入來源來自租金，而且每年須將不少於其經審計年度除稅後淨收入90%的金額作為股息，因此符合業務穩定及派息穩定的原則，投資房託等同買樓收租。

    他認為，置富產業信託 （00778） 及陽光房地產基金 （00435） 所持有的商場，均為服務毗鄰居民的日常生活所需，較少受疫情封關而影響，相較於以遊客為主要客源的商場，表現更為穩定。
     
  • 銀行：銀行業務易受經濟環境影響，投資者應從‎股東權益回報率（ROE）及‎資產回報率（ROA），來衡量企業的盈利能力。他認為，本地銀行以恒生銀行 （00011） 及中銀香港 （02388） 的ROE及ROA較高，適合作為收息股。至於內銀股方面，他認為工商銀行 （01398） 相較其他內銀股，ROE及ROA的比率亦較高，亦適合作為收息股之選。
     
  • 公路：由於公路股是收取汽車的通行費，其業務收入穩定，符合龔成所指的揀選收息股原則。不過，他提醒投資者，由於公路發展已成熟，公路股的增長力較弱，只能用作收息用途。他分享，較看好深高速 （00548） 及灣區發展 （00737） ，惟灣區發展持有的公路數目不多，相對地風險或較高。
     
  • 公用：至於公用股，龔成認為煤氣 （00003） 近年積極投資多個內地項目，提供穩定派息之餘，長遠亦具有一定增長潛力。另外，他亦看好港鐵 （00066） 地產及公用兼備的特質，其市佔率於近年不斷提高，在交通工具中具有壟斷地位，業務穩建，能為投資者帶來吸引的派息。

0:06 - 1:26　投資收息股有何重要性？

1:28 - 3:23　老中青投資組合 收息股應佔重多少？

3:28 - 6:15　揀選收息股有何原則？

6:18 - 8:50　龔成心水收息股推薦：房託

8:52 - 9:51　龔成心水收息股推薦：銀行

9:54 - 10:58　龔成心水收息股推薦：公路

11:00 - 13:20　龔成心水收息股推薦：公用

《財金投資名家講座》自8月16日起，逢周一至五下午5：00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【黃瑋傑講座第一集：分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇）：按此

【陳永陸講座第一集：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？（一按即睇）：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

同場加映：長綫投資回報更佳？　紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維

欄名 : 財金投資名家講座

最新專欄文章 更多

【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？　施永青為你分析下半年樓市（一按即睇）
今日
【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？　施永青為你分析下半年樓市（一按即睇）
【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月17日）
2021/09/17
【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月17日）
【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇）
2021/09/17
【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇）
【財金投資名家講座】月薪萬元滾出千萬身家　龔成是如何致富？（一按即睇）
2021/09/17
【財金投資名家講座】月薪萬元滾出千萬身家　龔成是如何致富？（一按即睇）
【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇）
2021/09/16
【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇）
港股 REITS 收息股 派息 派息比率 灣區發展（00737） 港鐵 煤氣 商場 板塊

下一篇文章

【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔　浪漫打卡睇表演過中秋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【健康增值】起身坐下感天旋地轉可能關耳石症　耳鼻喉專家：勿與耳水不平衡混淆
【健康增值】起身坐下感天旋地轉可能關耳石症　耳鼻喉專家：勿與耳水不平衡混淆
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【理財StarTalk】陳安立有感藝人工作不穩　投資6位數開食品網店獲好成績
【理財StarTalk】陳安立有感藝人工作不穩　投資6位數開食品網店獲好成績
理財StarTalk - 女神都呻貴！　明禎：「香港吃的住的都好貴啊！」　疫情下留港推遲大馬置業大計（立即收看）
女神都呻貴！　明禎：「香港吃的住的都好貴啊！」　疫情下留港推遲大馬置業大計（立即收看）
【健康增值】11點睡覺最健康？中醫師教睡眠時間多久才足夠
【健康增值】11點睡覺最健康？中醫師教睡眠時間多久才足夠
【職場奇聞】為鼓勵員工重返公司　英企辦啤酒節、贈一周免費早餐
【職場奇聞】為鼓勵員工重返公司　英企辦啤酒節、贈一周免費早餐