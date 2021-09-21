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【消費優惠】惠康買Häagen-Dazs多件裝雪糕批或雪糕杯$65／盒

精明消費 10:30 2021/09/21

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過中秋，無雪糕月餅可以買雪糕！今個星期至23日，到惠康購買Häagen-Dazs各款三支裝脆皮雪糕批、四杯裝及六杯裝雪糕，只需65元有一盒，多款口味任你揀。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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