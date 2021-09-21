【消費優惠】惠康買Häagen-Dazs多件裝雪糕批或雪糕杯$65／盒 精明消費 10:30 2021/09/21 分享： 過中秋，無雪糕月餅可以買雪糕！今個星期至23日，到惠康購買Häagen-Dazs各款三支裝脆皮雪糕批、四杯裝及六杯裝雪糕，只需65元有一盒，多款口味任你揀。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】759中秋優惠 全場貨品7折 今日 【消費優惠】759中秋優惠 全場貨品7折 【中秋節2021】減廢過中秋 月餅盒回收 商廈住宅都有份 總有一度方便你 2021/09/20 【中秋節2021】減廢過中秋 月餅盒回收 商廈住宅都有份 總有一度方便你 【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月20日） 2021/09/20 【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月20日） 【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔 浪漫打卡睇表演過中秋 2021/09/20 【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔 浪漫打卡睇表演過中秋 【消費優惠】輝哥私房菜午巿點心放題每位$78 2021/09/20 【消費優惠】輝哥私房菜午巿點心放題每位$78 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 Market Place by Jasons 惠康 Yahoo 咖啡 雪糕