▲ 【職場奇聞】為鼓勵員工重返公司 英企辦啤酒節、贈一周免費早餐

英國自全面解封後，新冠肺炎疫情確診案例持續上升，但仍有不少企業為鼓勵員工回到辦公室上班，願意提供交通津貼、啤酒爆谷等福利，讓他們放棄在家工作（WFH）。

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舉免費啤酒節 贈一周早餐

據英國《衛報》報道，有英國企業提供免費早餐、棉花糖或贈送公司品牌商品，鼓勵員工在WFH一年半後重返辦公桌。倫敦金融城（City of London Corporation）上周更舉辦了一場免費的啤酒節，歡迎員工回到辦公室，並讓同事聚在一起喝啤酒及品嚐街頭小吃。

此外，投資公司富達國際（Fidelity International）為近2,900名重返辦公室的員工，提供一周的免費早餐及水果，在特定日子更會提供棉花糖和爆谷。

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羅兵咸永道 採混合工作模式

四大國際會計師事務所之一的羅兵咸永道（PwC）則直接轉向混合工作模式，員工每周只需有2至3天在辦公室工作，公司更在本月向約2.2萬名英國員工派發額外1,000英鎊（約10,745港元）的交通津貼。

對此，職場心理學家Lee Chambers表示，在隔離工作一段時間後，禮物或團隊聚會是「讓員工感受到欣賞和重視」的一種方式。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：英企疫下各出奇謀 鼓勵員工重返辦公室】

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