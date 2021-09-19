【理財StarTalk】陳安立有感藝人工作不穩　投資6位數開食品網店獲好成績

早前在ViuTV剛播映完畢的《七救星》，令玄學家七仙羽（七師傅）再次爆紅，就連帶節目主持人之一陳安立（Brian）的人氣也急升。Brian 2011年大學畢業後便在now TV做娛樂節目主持，2015年加入ViuTV，主持旅遊節目、拍攝劇集及電影，工作量穩定。但疫情爆發後，工作機會減少，令他思考自己的前路。

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「去年起，演藝工作受到影響，尤其在外面為品牌及公司做的司儀工作，便發覺做演員不能有穩定的收入。而且，近幾年認識了很多做生意的朋友，聽到不少生意經，都希望日後有機會擁有自己的生意。」去年底他就坐言起行，以6位數字投資開設食品網店Open Mouth。「在3、4年前，香港人還未接受在網上購買食品，但疫情期間，大家已習慣網購，覺得十分方便，於是便趁着這機會創立網店。」

Open Mouth以應節食品做主打，因為Brian覺得食物有一種很獨特的魔力。「當一個人有壓力時，吃到一些很好味的食物，便會有種療癒的感覺。節慶食物更特別有令人開心感覺，因跟家人或朋友一起分享，共同感受歡樂。」

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初創業即遇到困難

網店首個推出市場的食物，便是今年農曆新年的年糕，3款年糕包括椰香奶黃年糕、日本大根蘿蔔糕、有機紅菜頭馬蹄糕，推出很快已售罄，總共售出了3000盒，Brian笑說還可賺到微利。創業的頭炮產品已有不錯的成績，Brian直言花了不少時間及心機。「我畢業便一直在娛樂圈工作，又並非讀商科出身，創業更屬首次，故開始時像摸着石頭過河，要一步一步去學習。由於網店是小本經營，工作都主要由幾個人負責，包括要研發食物、包裝、接訂單及送貨等，真的做到無停手，記得當時經常要捱通宵。」

Brian對食物要求亦十分嚴謹，曾把做好的幾百底糕棄掉。「有一次，我們做了四、五百底年糕，但發現中間有一個小Mistake，便是放入凍櫃時，調校的溫度不正確，於是全批糕都不要，由頭做起。」思想積極的Brian認為遇到問題也是一件好事，因有機會讓自己尋求解決的方法，累積更多經驗。

與位元堂合作出月餅

有了上一次年糕的經驗，今次推出月餅就更得心應手。「這次跟位元堂合作可說是一個緣份，因我們今年農曆新年推出糕點，他們覺得味道不錯，便問我們有沒有合作的可能性，我們當然很開心，因位元堂是一個很大品牌及傳統的老字號。」

月餅名為「迷你茗茶月餅禮盒」，共有兩款口味，包括斯里蘭卡伯爵茶奶黃月餅、醇香鐵觀音豆蓉月餅。月餅在香港製造，用上高品質茶葉，以傳統月餅工藝及烘焙技巧製作。「我們嘗試把月餅保留傳統味道外，同時又加入一點創意，於是我們選擇用茶做主題。」

月餅在7月推出市場，籌備工作就已從4月開始。「起初我們跟師傅選定了7、8種茶，再挑選其中兩款。當時我們經常要開會及試味，每次都像一個試味大會，把月餅一字排開放在枱上，我們逐隻試及評分，我前後一共試了二、三十多個月餅，最終大家才敲定了用斯里蘭卡伯爵茶及鐵觀音，前者味道香濃，後者就很清香，互有優點。」開賣接近2個月，1萬盒月餅全部售罄，反應極之理想。Brian說將於聖誕節推出應節食品，記得要留意了。

作者、責任編輯：招美寶

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【原文：陳安立疫下投資6位數開網店 1萬盒茶味月餅全部售罄創佳績】

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