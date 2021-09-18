▲ 【醫療保險】34歲配置醫保危疾 想保費平又有全面保障應點揀？

讀者彭先生今年34歲，因為同年的朋友不幸患上癌症，所以最近開始想配置保險。最近從保險代理取得一個計劃，費用比預期高，想了解應該如何配置，才能保障全面又可以減低費用？

公司醫保＋高端自願醫保 降低保費

根據彭先生的需求，他配置的方案應該包括醫療保險及危疾保險。醫療保險的保護對象是自己，主要功能是應付疾病時的醫療費用，如住院費、醫生費，甚至高昂的藥費，如標杷藥等等，費用是以實報實銷，即用幾多，賠幾多。

如果自身公司已經有團體醫療保險，可以選擇有2萬至2.5萬元墊底費是高端自願醫療保險來降低保費，這些高端醫療保險足以應付高昂的癌症藥物，有些醫保對指定危疾，更可以豁免墊底費，即等同全數保障，而這類醫療保費每年只需約5,000元，費用並不會太高。

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保額宜覆蓋3至5年開支

至於保險費用較高，一般源自於危疾保險方面。這種保險是為日常收入做保障。危疾保險類別會相對較多，不同的類別，費用可以差距好遠。而現在流行的危疾保險是有儲蓄成分，而且隨着產品不斷升級，由幾種危疾，變成過百種危疾，由單次賠償變成可多次賠償，保費也隨之不斷增加。所以如果單一配置普遍的危疾種類，並要購買足夠的保額，即預留3至5年的總開支費作為3至5年不能工作的替代補償，保費便會較高。

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保額是人壽類保險的根本，不論其他因素有多麼的吸引，足夠保額才是最重要，所以危疾保險首要任務是足夠3至5年用，而這個保額要滿足到你對家庭的責任期。隨後，如果你希望加上一些療養費用，並可以覆蓋一生，你便可以選擇配置部分終身並帶儲蓄的危疾計劃，使保障可以因分紅而有所增長，令保障額不會貶值。

同時，你也可以對這個終身計劃選擇多次賠償的方案，所謂「年紀大，機器壞」，多次賠償的方案可以令計劃在退休後發揮最大的作用。但如果為選擇多次賠償，而直接壓低保額來減低保費，這個並不建議，在患上疾病時，我們都希望可以安心治病，如果保額不足，你是否可以接受邊治療邊工作。而多次賠償一般針對的是癌症、中風、心臟病，而且中間有間隔期及賠付條件，所以第一次賠償是最重要的。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：重組醫療保 實用性更強】