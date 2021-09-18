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【職場增值】總商會推「完美求職計劃」　助大學生投身職場　贏家可獲萬元獎金

個人增值 17:00 2021/09/18

分享：

香港總商會推出「完美求職計劃」，計劃將在5個月內分4個階段進行，招募所有就讀本地大學的二至四年級學生，由即日起至10月15日接受報名，希望協助青年為未來事業發展鋪路。

是次計劃由總商會卓青社策劃，除了一系列的培訓課程、企業考察活動和導師分享環節，學生更有機會與參與企業的高管人員進行模擬面試，練習求職技巧。

夥7企業推行　11月開始培訓

目前共有7間企業表示支持計劃，包括國泰航空、其士國際集團、蘭桂坊控股、萬信電子科技、香港鐵路、日本電氣香港及宏亞按揭證券。而據活動網頁顯示，培訓導師將包括來自微軟香港、香港管理專業協會和Swanland.AI等企業及機構的管理層。

「完美求職計劃」的活動分為4個階段，參加者成功入選後，將會在11月開始接受培訓，並於12月至明年1月期間，進行企業考察活動等。1月至3月期間，則有導師分享等交流活動。最後將會於3月開始比賽，總冠軍可以與霍啟山進行1日的「影子學習」（Job Shadowing）、獲得額外1萬元獎金，甚至可獲實習或工作機會等。

更多有關報名方法、計劃內容和獎項等詳情，可瀏覽香港總商會官方網站

 

責任編輯：劉子瑜

【原文：總商會推求職計劃 助大學生發展事業（收費文章）】

欄名 : 職場百科

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