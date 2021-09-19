【中秋節2021】恆香ｘ裕民坊YM2中秋綵燈會　1.5米高巨型兔燈籠＋燈籠隧道＋元朗懷舊街景

元朗恆香餅家就在臨近中秋之際，在觀塘裕民坊YM2舉行中秋綵燈會，將自元朗的百年造餅手藝以及昔日中秋文化傳統，活現於觀塘鬧市當中，場內有不少必影打卡位，包括由500個傳統燈籠打造的燈籠隧道，相當應節。

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打卡位1：500個傳統綵燈打造燈籠隧道

當中的焦點，必是這打卡專區燈籠隧道。屹立元朗百年的恆香老餅家，從元朗居民的中秋秘境：大橋街市燈籠街激發靈感，用玻璃紙、皺紙及繃紗布料為元素，以500個傳統燈籠，包括最經典的金魚、玉兔、楊桃造型高掛於此燈籠隧道內，一片璀璨，令人遙想香港手工藝術及本土情懷。

打卡位2：超過1.5米高巨型兔燈籠營地

近年Glamping露營盛行，中秋佳節在這裏也增設超過1.5米高巨型兔燈籠，並模擬在草地上、帳幕旁，在不受天氣情況影響下打卡「賞月」，悠然感受中秋節溫暖氛圍。

今次更有小小的Lego微縮區，內有華富邨的模型，以至大牌檔、冰室的場景，細緻度十足，遊客也可細意局部攝影一番。另外，恆香邀得元朗的基督教懷智服務處攜手合作，讓其學員以黏土手工藝為恆香製作微型恆香店舖，亦有學員以中秋盆菜、傳統嫁囍禮餅為題創作出多個栩栩如生的作品，呼應中秋時節的主題。

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打卡位3：霓虹情尋猜燈謎

團圓吃月餅，賞月猜燈謎，曾經是農曆八月十五中秋節的傳統活動。今次活動中，則將會以霓虹燈代替掛於燈籠上的趣致燈謎。「外國人沖涼」、「老婆婆電髮」、「唔開燈計數」、「餐廳廿四小時營業」，沒有提示之下，讓遊客一猜燈謎。

打卡位4：月餅過三關及月餅造型櫈

除此之外，最重要的是一家人團團圓圓。場內以恆香雙黃白蓮蓉月餅造型打造成「月餅櫈」，一家人可坐於椅前拍攝。旁邊還有「月餅過三關」拼圖可玩，轉出恆香招牌雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅、流沙奶黃酥皮月餅3款產品，合親子同樂。

打卡位5：戶外元朗懷舊街景Check point

另外，大家更可以走到裕民市集露天廣場，於元朗街景背景前的巨型老婆餅及唐餅裝飾打卡合照，感受舊香港的中秋美景以及元朗恆香百年四周街道氛圍。

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恆香．YM2中秋綵燈會 活動日期：即日至9月26日

活動時間：上午10時至晚上10時（恆香月餅展銷：上午11時至晚上8時）

活動地點：裕民坊YM2一樓中庭及地庫一層裕民市集露天廣場（觀塘協和街33號）

作者：馮柏偉

責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：恆香 X 裕民坊YM2中秋綵燈會 傳統燈籠陣應節賞月】