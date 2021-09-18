【好去處】Blue Bottle Coffee沙田期間限定店　同寵物一齊去8,000呎新樂園

Blue Bottle Coffee由即日起11月21日，會於沙田新城市廣場設立為期3個月的期間限定戶外咖啡店，由1966年美國產的Caravel露營車為大家提供美味咖啡，並邀來本地手工美食品牌Jam Story果醬二三事、The Nutter Company及Gelat Etc.一起參與，合作推出會場限定Waffle Parfait。

顧客於會場內購買任何一種物品並配搭任何一種飲品，更可獲會場限定的Blue Bottle Coffee帆布咖啡杯提袋一個。數量有限，換完即止。

■按圖看期間限定戶外咖啡店面貌■

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位於沙田新城市廣場一期3樓戶外平台的全新兒童及寵物同樂園於上月底正式開放，面積達8,000呎，比舊有大4倍。公園亦加入Pets camping元素，現場除有印第安帳篷、露營餐椅外，更有寵物專用帳篷。小朋友可與毛孩盡情放電，家長亦可以在旁邊悠閒享用咖啡，與寵物同樂。

而寵物主人購買任何飲品或食物，更可免費獲得主打全天然椰子甜品的香港綠色品牌So Pup by So Coco狗仔專屬全素椰子雪糕。

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責任編輯：黃依情

【原文：Blue Bottle Coffee沙田期間限定店 與寵物同遊全新8千呎樂園（收費文章）】

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