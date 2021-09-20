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【消費優惠】馬哥孛羅酒店啤酒節Staycation　打卡兼歎德國特色菜2位$929

精明消費 09:00 2021/09/20

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每年9至10月的德國啤酒節都吸引不少旅遊到德國，今年不能外遊，諗諗預訂馬哥孛羅「啤酒節住宿之旅」，留在香港以另類方式享受德國風情。

由即日起至2021年10月31日期間，可以優惠價929元起預訂入住「啤酒節住宿之旅」，入住期間可穿上傳統巴伐利亞的服飾拍照打卡，晚餐更可於客房享用各式德國傳統美食、啤酒及甜品。每位住客更可獲贈從未公開發售的馬哥孛羅德國啤酒節2019精美收藏品，包括紀念啤酒杯及紀念帽。

房價包括：

  • 每房每晚可於客房雙人德國啤酒節晚餐連啤酒 
  • 免費使用馬哥孛羅德國啤酒節活動室（開放時間：下午2時至晚上10時），玩盡一系列精彩互動遊戲包括（飛鏢、桌球、氣墊球、足球機及桌上遊戲）
  • 免費穿上傳統巴伐利亞的服飾於馬哥孛羅德國啤酒節主題房間打卡留影
  • 每位住客可獲贈馬哥孛羅德國啤酒節2019精美收藏品，包括紀念啤酒杯及紀念帽
  • 客房可免費升級至下一級別及保證延遲退房至下午3時（只適用於星期日至星期四期間入住，2021年9月21日至22日、9月30日及10月13日至14日除外）
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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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