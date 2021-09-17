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【MPF】8月強積金總資產重回1.2萬億元　流入美國股票資產逾17億

強積金 18:33 2021/09/17

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駿隆公布強積金市場佔有率報告，指業界龍頭首三位依次為宏利、滙豐及永明，市佔率分別為26.4%、18%及10.8%。於過去12個月，永明的市佔率增長1.2%，宏利的市佔率增長1%，均錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐的市佔率則下滑，過去一年市佔率錄1%跌幅。

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，自今年6月至8月，股票資產連續3個月錄得淨流入共174億元，資金於8月繼續流入股票市場。建議強積金成員除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

【8月強積金人均終賺$2,226　日股美股基金回報表現最好：按此

■年初至今十大表現最佳成分基金■
（回報由低至高排序）

    點擊圖片放大
    +8
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8月保守基金錄87億元淨流出

對於2021年8月基金資產類型淨流向，分別有約17.7億元和9億元流到美國及歐洲股票基金。反觀強積金保守基金則分別錄得共87億元的淨流出，顯示成員仍然對保守基金有負面的看法。大中華基金於8月有大概有7億元的資金流出，對比起上月的3.9億元的資金流入，可見成員開始對大中華市場有較不樂觀的看法。駿隆又指出，8月份強積金總資產由1.19萬億元重回1.2萬億元。

■８月基金資產類型淨流入及淨流出情況■

    點擊圖片放大

若想了解更多有關MPF的資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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