【MPF】8月強積金總資產重回1.2萬億元　流入美國股票資產逾17億

駿隆公布強積金市場佔有率報告，指業界龍頭首三位依次為宏利、滙豐及永明，市佔率分別為26.4%、18%及10.8%。於過去12個月，永明的市佔率增長1.2%，宏利的市佔率增長1%，均錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐的市佔率則下滑，過去一年市佔率錄1%跌幅。



對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，自今年6月至8月，股票資產連續3個月錄得淨流入共174億元，資金於8月繼續流入股票市場。建議強積金成員除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

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8月保守基金錄87億元淨流出



對於2021年8月基金資產類型淨流向，分別有約17.7億元和9億元流到美國及歐洲股票基金。反觀強積金保守基金則分別錄得共87億元的淨流出，顯示成員仍然對保守基金有負面的看法。大中華基金於8月有大概有7億元的資金流出，對比起上月的3.9億元的資金流入，可見成員開始對大中華市場有較不樂觀的看法。駿隆又指出，8月份強積金總資產由1.19萬億元重回1.2萬億元。

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責任編輯：鄭樂怡

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