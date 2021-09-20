【消費優惠】GIORDANO網店精選貨品6折　KFC經典葡撻$50／10件

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GIORDANO網店：精選貨品6折

由即日至9月22日，GIORDANO網店推出中秋優惠，精選入秋貨品6折。另外，現時購物滿400元即減100元，千祈唔好錯過！

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2. KFC：$50／10件經典葡撻

KFC推出中秋限定優惠！由即日起至9月22日，於全綫香港KFC分店（旺角山東街、沙田馬場、香港大球場、亞洲國際博覽館分店除外），10件經典葡撻只需50元。

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另外，10件經典葡撻優惠可與自助點餐減免優惠（包括上午11點後，每張滿70元的訂單減7元）同時使用外，但不可與其他優惠同時使用。自助點餐每張滿額訂單只可享用減免優惠一次。而上述優惠不可使用KFC禮券付款。

3. 鴻福堂：藥製龜苓膏$100／3盅

由即日起至9月21日，全綫鴻福堂分店推出藥製龜苓膏100元／3盅或120元／4盅優惠！數量有限，售完即止。

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以上優惠可以自家CLUB卡付款，但不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。

撰文：hket小編

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