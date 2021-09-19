【健康增值】起身坐下感天旋地轉可能關耳石症　耳鼻喉專家：勿與耳水不平衡混淆

四周景物天旋地轉，人腳步浮浮似站不穩，而且欲嘔冒汗，是甚麼病症來襲？不少人聯想到中風，更多人以為是耳水不平衡，其實也可能是耳石症。有耳石症患者形容病發時突感天旋地轉，頭頂上的天花板分開兩邊，整個房間在轉動，而且人腳步蹣跚，又有一種脹滿欲嘔之感。再躺下床，情況稍為好轉，待數分鐘後慢慢坐起身，眩暈又再次復來。

耳石觸及半規管神經綫

耳石症，醫學名稱為良性陣發性位置性眩暈（Benign Paroxysmal Positional Vertigo，BPPV），耳鼻喉科專科醫生何志謙指出，正常一般人是沒有耳石的，內耳有一個平衡系統，兩個器官包括耳蝸以及連接耳蝸的3條半規管。正常頭部郁動時，3條半規管內裏的液體也會隨之活動，一組神經綫會浮在液體上面，藉此傳訊息予大腦目前正進行的動作。惟當耳石凝固在這個平衡系統上時，且浮在神經綫附近並刺激了半規管。當接觸到一條傳送訊息給大腦的神經綫，就會擾亂神經綫傳遞的訊息，大腦會錯誤地指揮眼球活動，令人看到物件在旋轉，因而感到頭暈和噁心，通常在轉動頭部時發作。當身體停止郁動，耳石浮游離開神經綫位置，眩暈的感覺也驟減。

耳石何處來？

它是半規管內的黏膜，當頭部受到撞擊如撞車、踏單車「炒車」、沒留神撞到玻璃門等，耳石便如剝落牆紙脫落，繼而刺激到半規管的神經綫。不一定是今天撞倒翌日耳石便脫落，有情況是數年前撞到頭，事隔幾年才出現耳石症。耳石不但肉眼看不見，連電腦掃描也找不到的極微細碎片。

近年歐洲的新研究發現，耳石症或與骨質疏鬆有關。亦有突發性耳石症，此情況病因不明，約佔50%至97%。此症患者由年輕至十多歲至長者也有，也沒有預防之策。耳石症並無程度之分，一發作就是天旋地轉，突如其來的眩暈，確令患者驚慌。

耳石症 VS 耳水不平衡

當知道原來是耳石症，治療簡單，可以放下心頭大石。但其實很多人甚至醫護人員單從病徵，也會誤以為是耳水不平衡。很多人不懂得分辨，把頭暈、天旋地轉和站不穩的感覺都稱為眩暈，醫生需要拆解當事人的眩暈情況，如屬內耳的耳石問題，就多出現天旋地轉的症狀。耳水不平衡與耳內水壓過高有關，猶如爆了水管失靈，出現症狀與耳石症大為不同。耳水不平衡發作時患者會聽不到聲音的耳塞感覺、出現耳鳴以及天旋地轉一併出現，為時可長達兩小時至20小時不等，與耳石症只在郁動頭部時感天旋地轉、不動時即告消失，歷時只是幾秒至幾分鐘，可見兩者徵狀其實截然不同。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：天旋地轉耳石症 勿與耳水不平衡混淆（收費文章）】

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