▲ 【中秋節2021】3大公園中秋燈飾今起亮燈 維園6米高迴旋木馬最啱打卡！

中秋節將至，康文署即日起至9月22日，在維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園展示中秋燈飾，今日起亮燈，當中以維園6米高的迴旋木馬燈飾最為矚目。另外，文化中心外亦設光影藝術裝置《月球另一面》，有6隻「低頭族」巨兔陪你過中秋！

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維園6米高迴旋木馬最啱打卡

維園6個足球場將展示多組繽紛燈飾，當中的迴旋木馬燈飾由本地紮作藝術家許嘉雄師傅創作，高達6米，最適合打卡！而其他燈飾包括由中小學學生親手製作的花燈及造型分別有千姿百態的紅鶴、共聚天倫的大象、歡樂迎月的相思鳥及雙子兔等燈飾。

因應防疫需要，維園足球場會於黃昏時段才開放讓公眾進入觀賞燈飾，市民須使用「安心出行」應用程式或即場登記個人資料，並接受體溫測量。該場地將實施人流管制措施，市民須以先到先得方式進場，大會將按實時情況暫停參觀人士進場，巿民請遵從工作人員及警方的現場指示。

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沙田變身海底世界 天水圍設5米高鳳凰燈



沙田公園的燈飾以海底世界為主題，將有不同造型的海洋生物包括小丑魚、海豚、海龜、水母等。天水圍公園將擺設一盞5米高的大型鳳凰燈飾，以及白兔、甲蟲、狐獴和機械人燈組，為公園增添氣氛。

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文化中心6隻「低頭族」巨兔引領反思



另外，香港文化中心露天廣場亦有節能光影藝術裝置《月球另一面》，由本地藝術家郭達麟創作，以6個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子吹氣裝置，配合鏡面的投影、反射和吸光發光裝置營造獨特的光影效果，引領大家反思低頭族的問題。

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各場地的亮燈時間為每日下午6時30分至晚上11時，中秋節（9月21日）當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時。

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責任編輯：李瑩

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