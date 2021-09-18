【健康增值】11點睡覺最健康？中醫師教睡眠時間多久才足夠

有說睡眠佔人生三分之一的時間，那麼究竟每天要睡多少才足夠？岐黃景略中醫診所中醫師林庭濤指出，身體需要多長的睡眠人人不同，最重要的不在時間長短，而在於能否恢復精力，不用硬性規定睡眠時間的長短，而是應該容讓自己睡到自然醒。如果睡了9小時仍覺疲倦，就是睡得不足；只睡6.5小時已經自動醒來，日間能夠精神奕奕，則對身體來說已經足夠。

幾點上床休息最好？

他稱，從中醫的角度看，在晚上11時前就寢為佳。因為人的氣血跟太陽同步，太陽升起，氣血也上升，保持頭腦清醒及身體活動。隨着太陽上到中天，氣血也升發到極點，所以中午應是最活躍、工作效率最高。太陽西降，氣血被太陽所牽引向下，活動性減低，腦轉數減慢，普遍感到較疲乏睏倦。到晚上9至11點之間，最理想是順着身體的意思就寢，也是最易睡着的時間。

他不諱言，早睡自然醒是知易行難，即使本身很有規律，但上班族一旦要與外國客戶開視像會議、有緊急電郵要處理，就很難早睡了。這時候就會欠下睡眠債。睡得不夠，翌日仍可維持很好的學習能力或工作效率。但這些精力是透支而來的，代表身體少了儲備（腎精），偶然透支腎精不要緊，但就像存款儲蓄般，透支了戶口便要填補回去。因此偶然睡少了，則要盡快補償少睡了的時間。

睡前看電子產品難以入睡

林醫師建議睡前不要看屏幕、電視、手機、各種電子裝置上網或打機，看着發光的屏幕，尤其在燈光昏暗的環境裏，特別刺激眼目。他指，刺眼的光觸動肝木，氣血就會升發起來。如果在燈光昏暗的環境中看着屏幕，讓視力集中在唯一的光源上，則肝木升發就會更厲害，不能輕易平靜下來，影響入睡。此外，睡房也不宜太光，晚上即使要上洗手間，只要開着微弱的光源便可，半夜醒來更是切忌看手機。

不少人為了維持下午的工作效率，就會在午後飲一杯咖啡或奶茶來提神。但午後感到疲倦，本來就是自然之理。勉強用提神飲品維持精神，令當降的氣血不能降，反而逆升，到晚間真正要沉要降的時候，就不會那麼容易，直接影響睡眠。

自製藥材香囊解鬱

有些人晚上躺臥床上，腦中卻思潮起伏，不斷重現日間瑣事的畫面，或仍有待解決的工作等等。林醫師強調若此情況常出現，相信是肝鬱所致。他建議使用一些芳香的東西，給肝木疏通一下，並可同時配合熱水泡足。近年女士們常用的香薰也可以，很多香薰都聲稱有助睡的作用，不過當中也有針對不同功能及要看如何配合使用。中醫也有以藥材作香薰，入睡依賴肝木的疏洩，要助疏洩，可使用一些芳香的藥材製成香囊，以其香氣來助疏洩，可令人不知不覺間就睡着了。

作者：李越樺

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：睡前思緒不寧致失眠 中醫師推薦香氣解肝鬱（收費文章）】

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