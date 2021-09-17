【ETF】「契媽」Cathie Wood都睇淡？！　ARKK、ARKW連日沽逾12萬股Tesla

眾所周知，有「連登契媽」及「科技女股神」之稱的Cathie Wood一直以來都看好電動車生產商Tesla（美：TSLA），但旗下交易所買賣基金（ETF）卻連日來陸續減持Tesla股份，是不代表連「契媽」都不再看好，頻頻沽售以控制風險？

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契媽旗下兩ETF連日沽Tesla



據ARK Investment的日交易報告披露，旗下ARK Innovation ETF（美：ARKK）在16日共售出41,457股Tesla股票，並在15日沽出70,161股；另一隻旗下的ETF──ARK Next Generation Internet ETF（美：ARKW）則在15日沽出Tesla股票11,448股。「契媽」接連沽出Tesla，若以美國時間16日收市價計算，相關交易價值約9,297.6萬美元（相當於約7.3億港元）。



ARKK在9月至今已累計減持33.1萬股Tesla，ARKW則共減持57,697股Tesla。但Tesla仍是上述兩隻ETF持倉最重的股票，比重分別達10.6%及10.46%。



Tesla在美國時間16日收報755.5美元，跌0.2%，年初至今的股價則累升3.5%。



策略常以沽獲利股票作再投資



據了解，ARK Investment的策略常涉及沽售一些已獲利的股票，並將賺到的資金用於投資其他股票。隨着公司在去年開始減持Tesla股票，Cathie Wood曾表明會控制投資比重才是「合理的資產組合管理」。

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責任編輯：鄭樂怡

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