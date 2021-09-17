女神都呻貴！　明禎：「香港吃的住的都好貴啊！」　疫情下留港推遲大馬置業大計（立即收看）

近年不時在大銀幕看到林明禎的演出，由可愛殭屍奕小夏以至「大笑瑜伽」老師小瑤。雖然明禎是馬來西亞人，但因工作關係反而經常要港台兩邊跑，她又有否打算在兩地置業？

疫情之下不少人收入大減，明禎本來亦有所擔憂。所幸的是，疫情下仍有不少工作上門，明禎早前在香港結束兩部電影拍攝工作，亦接拍了幾個廣告，賺了不少「零用錢」。

【無暇兼顧無奈結束大馬美容生意 林明禎港開餐廳 冀將來赴日開酒吧：按此】

留港4個月 驚呼物價貴

為了拍攝電影及廣告，加上疫情關係，明禎留港4個月，是最久的一次。今次只有她獨自赴港工作，生活所有大小瑣事都是自己處理，她高呼：「香港好貴啊！香港真的好貴啊！香港吃的住的都好貴啊！」面對香港的高昂開銷，她直言完全理解香港人的壓力，更感嘆港人可以在這樣環境生活「相當厲害」。

對於理財，明禎坦言自己沒有特別去分配收入。她自認是宅女一名，閒來沒事只會在家打機，日常開銷不大，最大的開銷已經是打機及飲食開支，加上也沒有買奢侈品的習慣，因而節省了不少金錢，所以也存了不少錢，她期望下一步可以買樓置業。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港台樓價高難置業

明禎現時主力在香港及台灣發展，但問及置業想法，她說：「台灣和香港的房子太貴了，我現在還辦不到。」她表示，現階段目標在先在馬來西亞置業，亦希望日後可以在日本買樓投資。

明禎期望可於家鄉檳城置業，因為當地人很熱情，亦有不少美食，也有不少親朋戚友在當地，有一種真正回家的感覺。媽媽過年、過節都會回家，所以她希望在檳城買樓，讓家人可以隨時隨地回去。

因為疫情緣故，明禎已經超過1年沒有回馬來西亞。對於置業大計，她坦言本來差一點成功，但因疫情而暫時擱置計劃，待疫情好轉時再作打算。

▼ 點擊圖片放大 +2

記者：曹佩鈞

同場加映：曾租劏房見證港樓價荒謬 利穎怡儲夠首期不急於上車：人生不只為買樓