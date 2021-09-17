無暇兼顧無奈結束大馬美容生意　林明禎港開餐廳　冀將來赴日開酒吧（立即收看）

大馬女神林明禎近年積極在港台兩地發展演藝事業，接連出演多部香港電影，包括《救殭清道夫》、《一秒拳王》，逐漸為人所熟悉。想不到笑容甜美的明禎，原來甚具生意頭腦，出道前在馬來西亞經營美容SPA生意，現時亦有投資飲食生意。

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工作忙無暇兼顧美容生意

在入行之前，明禎曾於美容店工作，當時認識了幾位同事，當她們得知明禎要自立門戶，二話不說就跑來幫忙。在美容SPA店開始之初，明禎坦言承受很大壓力，因為資金不足，沒有錢賣廣告宣傳，只能每天坐在店內呆等客人上門。「每個月水電、人工、雜費等開支，開業初期每個月都是燒錢，剛開始壓力很大。」

幸運的是，美容店慢慢累積了口碑，客人也開始多了起來。「從門口沒有鞋子到後來滿滿的鞋子，客人要排隊，甚至滿到要預約」。為明禎帶來不少成就感，而生意也在一兩年慢慢上軌道。雖然生意捱過了艱難期，但因為明禎後來進軍演藝圈，無法兼顧演藝事業及美容生意，最後決定結束美容生意。雖然如此，明禎期望日後有機會，可以重新經營美容店。

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港開餐廳生意逆市向好

雖然美容生意暫時告一段落，但是明禎沒有停止創業步伐，早前與朋友合資開餐廳。她笑言，投資香港餐廳是緣份，因為認識一群熱衷美食的朋友，他們的父親都是廚師，亦剛好有開舖念頭，就投資少量資金。明禎亦自覺幸運，雖然有疫情，但餐廳生意沒有受影響，生意甚至愈來愈好。

明禎對美食情有獨鍾，更夢想有朝一日可以成為廚師。不時去日本旅行散心的明禎，亦愛上當地的調酒，期望日後可以在日本開酒吧。身為愛酒之人，她理想中的酒吧要有酒窖，存放她的愛酒。至於食物方面，她希望酒吧每天都有不同無菜單料理，並會因應客人點的酒再配上合適的食物。

記者：曹佩鈞

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