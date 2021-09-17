▲ 【收息基金】把握跨境理財通機遇 派息大灣區基金最高派4厘

跨境理財通容許粵港澳大灣區的內地和港澳個人投資者，跨境投資對方銀行的合資格投資或理財產品，市場預料有望帶旺大灣區內的投資氣氛。除了投資相關概念的受惠股外，早有基金以大灣區為主題，為投資者把握區內急速發展的機遇。當中2隻基金更有提供派息，最高更可高達4厘。

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兩大灣區主題基金均有派息 最高達4.1厘

本網在晨星搜尋以大灣區為主題、具派息成分的基金只有兩隻，年息率分別是3.4厘及4.1厘。該兩隻基金為每月派息，分別為中銀香港全天候大灣區策略基金，以及宏利大灣區增長及收益獨立資產組合基金。

當中派息較高為中銀香港全天候大灣區策略基金A1美元，其12個月配息率為4.1%。該基金為債券基金，主要投資在企業債券。截至今年8月31日，其投資組合行業分布為房地產（36.6%）、金融（29.9%）及工業（6.5%），佔重的最多的債券依次為力冠國際、Inventive環球投資，以及中銀航空租賃所發行的債券。

而宏利大灣區增長及收益獨立資產組合基金，同一基金的不同資產類別，其12個月配息率最高為3.3%。該基金為股債混合基金，主要投資在4大行業，分別為研發／創新、消費升級、金融／房地產及基建。截至今年8月31日，股票／固定收益的比重分別為7成及3成，其投資組合佔重最多的股份依次為招商銀行H股 （03968） 、友邦保險 （01299） 及珩灣科技 （01523） 。宏利投資管理大中華區股票部的執行總監及高級投資組合經理方君明指，基金因應即將推出的大灣區「跨境理財通」，而增持有望受惠的行業股。

■大灣區派息基金比較■

（包括同一基金不同資產類別）

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投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

另外，一些高派息基金的投資組合可能會投資於高收益債券，又或俗稱「垃圾債券」，即投資評級低於標準普爾BBB-級或穆迪Baa3級的債券，以爭取較高回報。高回報，風險亦高，高收益債券的違約風險亦會較高，債券價格一般亦傾向波動。

責任編輯：李瑩

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