【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇）

全球上市企業多不勝數，但是數據顯示股票市場大部分財富只是由少數企業創造。因此，投資者若集中在單一或數個行業中，找尋到優質增長股，亦可獲得不錯的回報。不過，投資組合愈聚焦，預期股票組合波動性會愈大。中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健（紅猴）分享，如何平衡股票組合風險，以換取較佳的回報。

麥肯錫戰略業務的3位合夥人，曾分析逾2,000間企業15年的財務數據，每一年以年底利潤從高至低排列，並分為5組。結果發現，全部企業利潤的90%被頂部組別拿走。因此，投資者毋須投資太多公司，只要發掘到優質增長企業，也可以取得不錯回報。

另外，巴菲特曾說過「分散投資可以守財，但想建立財富則需集中投資」。簡志健解釋，投資者毋須投資太多公司，因為難以管理。他續指，因為聚焦投資目的是將資金放在最優質的增長企業，令股票組合長綫回報更理想。雖然聚焦投資或會增加股票組合的波動性，但是股票波動是長綫投資的必經階段。他表示，影響組合回報的主要因素是選股成功率，而非組合或個別股票的波動性。

不過，當投資時間愈長，愈清楚選股想百發百中是不切實際的目標。簡志健表示，投資優質增長股，只要選股成功率在5成以上，股票組合便可以有盈利。因此，投資者目標應該是提升選股成功率，就可以提高整個組合回報。

00:10 - 04:00 少數企業創造大量財富 04:07 - 04:46 巴菲特投資理念 04:47 - 07:28 聚焦投資優質增長企業 07:29 - 11:23 提高選股成功率 增加組合盈利

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【簡志健講座第一集：如何建立長綫投資思維：按此】

【簡志健講座第二集：分析3隻優質增長股：按此】

【簡志健講座第三集：消費 醫療 新經濟 3大高增長行業 簡志健贈你6隻心水股：按此】

【簡志健講座第四集：如何發掘優質增長股：按此】

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同場加映：嚴守紀律限制虧蝕 黃瑋傑：投資心態比技術分析更重要

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