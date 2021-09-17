積家將高先戲院變身1931cafe　以經典電影為Reverso 90周年誌慶

積家跟電影的關係千絲萬縷，除了電影的贊助之外，品牌自2011年起，更參與了一個電影修復計劃，至今悉心保存了14部不同年代和不同類型的華語電影，包括《英雄本色》和《新不了情》。品牌上星期就將今年落成的高先戲院化身1931 Cafe，以慶祝Reverso腕錶面世90周年的同時，更將經典電影帶回香港大銀幕。

▲ 高先戲院內內部被豪裝成一個積家俱樂部，中央的1931 Cafe帶點懷舊味道，擺設當然少不了積家著名的Atmos空氣鐘。（品牌提供）

▲ 現場供應的多款甜品睇得又食得，由兩次榮獲「年度糕點大師」殊榮的駐巴黎甜品大師Nina Metayer精心設計。（品牌提供）

作為積家旗艦系列的Reverso，以其錶殼可以反轉的特色成為經典，更成為業界的一項突破性創舉，更成為收藏家的目標。今年Reverso系列迎來90周年紀念，品牌早前就已經陸續推出多款Reverso紀念新作，上星期更踏入慶祝活動的戲肉部分，積家將今年才落成的高先戲院，以Reverso誕生的年份化身1931 Cafe，同場加設Reverso展覽，展出品牌由1930年代至今推出的經典Reverso腕錶。

▲ 戲院內有其中一個影院是Reverso展覽，展出由1930年代至今推出的多款經典Reverso作品，還包括今年新面世的90周年限量紀念腕錶。（品牌提供）

▲ 展品中有90周年紀念腕錶Reverso Tribute Nonantieme，正面顯示時間、大型日期及月相；背面顯示數字式半跳時小時顯示、轉盤式分鐘顯示及晝/夜顯示。（品牌提供）

而稱得上cafe，當然有美點招待各位來賓，現場供應的多款甜品是由曾兩次榮獲「年度糕點大師」殊榮的駐巴黎甜品大師Nina Metayer精心設計。

向電影藝術致敬

高先戲院內共有4個影院，內部被豪裝成一個積家俱樂部。品牌將其中一個影院用作為Reverso展覽廳，展品包括Reverso Tribute Nonantieme90周年紀念腕錶、耗時6年才研發而成的Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque四面功能顯示複雜腕錶及多枚古董作品。

▲ 由美國著名藝術家Michael Murphy特別為積家創作的變形藝術裝置《Spacetime》，將Reverso腕錶來個多層解構。（品牌提供）

另一個影院則放上由美國著名藝術家Michael Murphy特別為積家創作的變形藝術裝置《Spacetime》，這件作品在香港站停留之後，會在全球多個地方巡迴展出。而其餘兩個影院則用作播放電影，積家自2011年起就與上海國際電影節攜手合作，透過電影修復計劃保護中國電影遺產，藉此向電影藝術致敬。

▲ 品牌特別揀選了4部曾經贊助收復並得以保存的經典電影作品播放，包括《一江春水向東流》、《英雄本色》、《新不了情》及《海上花》。（品牌提供）

▲ 暢談電影角色造型的座談會上，請來兩位星級形象顧問劉天蘭（左二）及Faye Tsui（左三）任嘉賓，而高先電影公司負責人Winnie Tsang（左一）則是有份促成是次活動的關鍵人物之一。（品牌提供）

因此品牌特別揀選了4部曾經贊助收復並得以保存的經典電影作品播放，包括於1947年10月在上海連映3個多月，觀眾人數達70多萬人而創下1949年前國產片最高上座紀錄的《一江春水向東流》；榮獲多個電影獎項的香港電影《英雄本色》及《新不了情》；根據張愛玲註譯的《國語海上花列傳》改編而成的《海上花》。

▲ 其中一場對談會由鄭裕玲（最右）擔任主持，主講嘉賓則有演員（左至右）梁雍婷、梁仲恆及陳漢娜。（品牌提供）

除了電影放映會，大會還舉辦了幾場電影對談，請來電影工作者跟大家談電影製作的種種，讓公眾免費登記入場，所有電影放映場及電影對談會更在短短數天全部爆滿。