【iPhone預訂】iPhone 13今晚8時起接受預訂　舊款iPhone回收價最高$7,900

iPhone 13系列於今日（17日）晚上8時起開始接受預訂，相信不少人都想將舊iPhone升級。想用較抵的方法入手，最好當然是將舊手機回收，再補回新手機差價。現時蘋果官方及各大電訊商、電器商都有Trade-in服務，以合資格舊手機換新就能享用優惠。不過官方回收價及坊間不同商店的回收價略有差異，如果想Trade-in的話就要留意。

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iPhone 13系列正式發布，最便宜可以5,999元入手iPhone 13 mini 128GB。若在蘋果官方網店將上代款iPhone 12 mini 128GB換購成iPhone 13 mini 128GB，回收價可高達3,150元，即只需補回差價2,849元便可入手新款iPhone。

回收的舊iPhone需要能正常操作及開關，相機、顯示器等功能正常、外觀沒有損毀，而手機容量大小、使用年期都會影響回收價。換購前，可先到蘋果官網輸入iPhone IMEI碼、型號或序號，以估算回收價。

除了蘋果官網可查詢回收價外，亦有其他商店推出Trade-in服務，部分商店的回收價甚至比蘋果官方更高。以電訊商3香港及電器商豐澤為例，一部iPhone 12 64GB的回收價分別可高達4,350元及3,000元，而蘋果回收價最高是4,150元，相差甚遠。若打算以舊換新，可先向商店格價比較。以下14款舊款iPhone手機型號，以其官方、電訊商及電器商的回收價作比較，方便大家格價。

■舊款iPhone回收價差幾多？■

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責任編輯：嚴熹曼

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