▲ 【投連險】友邦、宏利、保誠投連險比較 收費竟可相差高達6成?

比較3款投連險產品TFCD百分比,最低的是保誠雋賦(17.2%),而最高的是宏利投資(27.5%),較前者多6成!

▼ 點擊圖片放大

3. 相同假設下 收費成影響回報關鍵

基於同一個假設回報及年期下,同一名人士投保上述3款投連險產品,最終都會因為不同的保險收費,回報出現不同程度耗損。

隨着年期愈長,費用蠶食效應各有不同。以35歲男士投保、整付保費100萬港元、每年平均回報率6%為例,友邦卓達智悅於第10年度、第20年度及第30年,預計退保價值均敬陪末席;至於第10個年度預計退保價值最高的是宏利投資;而第20年度及第30年度則是保誠雋賦,反映這款產品長遠費用較低。

以具體數字作例子,於第30個年度,保誠雋賦預計退保價值為470萬港元,宏利投資及友邦卓達智悅分別為453萬元及437萬元,投資友邦卓達智悅較保誠雋賦預計少收約33萬元!

【儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險 回報用途風險比較:按此】

▼ 點擊圖片放大

4. 身故保障為戶口價值的105%

投委會網頁提到,投連險產品人壽保障程度主要分3大類別:

「高保障」:身故賠償額可達已付保費數倍,尤其是保單生效初期身故;

「保本身故賠償」:賠償額為已付保費100%或保單價值105%,以最高者為準;

「固定105%」:身故賠償額為保單價值的105%。

上述友邦、宏利、保誠三款投連險產品均屬於「固定105%」,意味當投連險有關投資表現欠佳時,身故賠償額亦受影響,僅適合尋求較高風險及高回報的投資者。

現時市場上投連險產品多不勝數,基於其複雜設計,投資者難以細緻分辨差異,但事實上收費卻可以有極大差別,嚴重影響回報,購買前有必要細心閱讀《產品資料概要》和條款。

投連險收費應如何比較?【上一頁】

以上資訊由10Life提供,資料至2021年9月3日,僅供參考,並不是銷售提議。

【文章來源:10Life;原題:【友邦、宏利、保誠投連險比較】同一處境下 收費相差高達6成,已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台,為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問,致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素,釐訂保險產品的評分準則,透過客觀的數據分析,計算出保險產品的評分。