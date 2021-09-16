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【投連險】友邦、宏利、保誠投連險比較　收費竟可相差高達6成？

保險 18:40 2021/09/16

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【投連險】友邦、宏利、保誠投連險比較　收費竟可相差高達6成？

比較3款投連險產品TFCD百分比，最低的是保誠雋賦（17.2%），而最高的是宏利投資（27.5%），較前者多6成！

    點擊圖片放大

3. 相同假設下　收費成影響回報關鍵

基於同一個假設回報及年期下，同一名人士投保上述3款投連險產品，最終都會因為不同的保險收費，回報出現不同程度耗損。

隨着年期愈長，費用蠶食效應各有不同。以35歲男士投保、整付保費100萬港元、每年平均回報率6%為例，友邦卓達智悅於第10年度、第20年度及第30年，預計退保價值均敬陪末席；至於第10個年度預計退保價值最高的是宏利投資；而第20年度及第30年度則是保誠雋賦，反映這款產品長遠費用較低。

以具體數字作例子，於第30個年度，保誠雋賦預計退保價值為470萬港元，宏利投資及友邦卓達智悅分別為453萬元及437萬元，投資友邦卓達智悅較保誠雋賦預計少收約33萬元！

【儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險　回報用途風險比較：按此

    點擊圖片放大

4. 身故保障為戶口價值的105%

投委會網頁提到，投連險產品人壽保障程度主要分3大類別：

  • 「高保障」：身故賠償額可達已付保費數倍，尤其是保單生效初期身故；
  • 「保本身故賠償」：賠償額為已付保費100%或保單價值105%，以最高者為準；
  • 「固定105%」：身故賠償額為保單價值的105%。

上述友邦、宏利、保誠三款投連險產品均屬於「固定105%」，意味當投連險有關投資表現欠佳時，身故賠償額亦受影響，僅適合尋求較高風險及高回報的投資者。

現時市場上投連險產品多不勝數，基於其複雜設計，投資者難以細緻分辨差異，但事實上收費卻可以有極大差別，嚴重影響回報，購買前有必要細心閱讀《產品資料概要》和條款。

投連險收費應如何比較？【上一頁

 

以上資訊由10Life提供，資料至2021年9月3日，僅供參考，並不是銷售提議。 

【文章來源：10Life；原題：【友邦、宏利、保誠投連險比較】同一處境下 收費相差高達6成，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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