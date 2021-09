▲ 【投連險】友邦、宏利、保誠投連險比較 收費竟可相差高達6成?

全球疫情反覆,各國推出寬鬆貨幣政策,美股表現向好,保險顧問更乘勢銷售派息基金,帶動投資相連壽險(投連險,簡稱ILAS)今年第二季新造保費強勁增長。

第2季投連險新造保費按年增長近2.38倍

不過,這類產品設計複雜,10Life根據投委會列出幾個需要注意的範疇,包括投資風險、收費結構、人壽保障等,比較三大保險公司推出的投連險,分別是AIA友邦卓達智悅(下稱「友邦卓達智悅」)、Manulife宏利投資計劃(下稱「宏利投資」),及Prudential保誠雋賦投資計劃(下稱「保誠雋賦」),深入分析背後收費。

投連險猶如「二合一咖啡」,結合基金投資與壽險於同一保單。雖然產品涉及多種收費,但市場上基金入場門檻通常較高,投連險入場門檻則較低,並可同時投資於多款基金,兼且不收取基金轉換費用,受到投資者青睞。

根據保監局數據顯示,本港第2季投連險新造保費按年增長近2.38倍,達到70.7億元。友邦及宏利在市場上已佔主導地位,保誠在投連險這個範疇則較低調。不過,是否投資者蜂擁到個別保險公司購買投連險,就代表這些公司旗下產品更優秀?

1. 3款投連險均設派息基金選擇 保誠雋賦基金數目多達111項

投連險投資選項中,通常包括眾多不同資產及風險級別的基金,橫跨不同區域、行業及主題,當中美股、科技、醫療板塊基金近年最受追捧;此外還有固定收益及多元資產基金。

買投連險除了期望基金升值,部分投資者亦喜歡選擇分派現金股息的基金,增強現金流,而上述3大保險公司投連險均有派息基金選擇。

基金總數方面,保誠雋賦達111隻,為三者中最多;友邦卓達智悅及宏利投資則分別提供98隻及99隻。

2. 宏利投資投連險總費用及收費披露達27.5%最高

投連險涉及收費。證監會於2013年實施總費用及收費披露(Total Fees and Charges Disclosure,簡稱TFCD)規定,加強對投連險披露要求。根據投委會資料,投連險《產品資料概要》(Key Facts Statement,簡稱KFS)須披露TFCD百分比。

TFCD百分比可理解為投連險保單層面費用佔付出保費的百分比,所涉費用包括前期收費、行政費、保險費等;個別產品涉及投資層面,例如透過買入基金單位追蹤表現的影子基金反映的部分收費。TFCD百分比是基於若干假設計算,包括:

受保人為40歲非吸煙男性;

繳付的整付供款為100萬元(或定期供款為每年10萬元);

持有期為20年;

假設年回報率為保單價值的3%等。

