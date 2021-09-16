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【投連險】友邦、宏利、保誠投連險比較　收費竟可相差高達6成？

博客 18:40 2021/09/16

分享：

【投連險】友邦、宏利、保誠投連險比較　收費竟可相差高達6成？

全球疫情反覆，各國推出寬鬆貨幣政策，美股表現向好，保險顧問更乘勢銷售派息基金，帶動投資相連壽險（投連險，簡稱ILAS）今年第二季新造保費強勁增長。

第2季投連險新造保費按年增長近2.38倍

不過，這類產品設計複雜，10Life根據投委會列出幾個需要注意的範疇，包括投資風險、收費結構、人壽保障等，比較三大保險公司推出的投連險，分別是AIA友邦卓達智悅（下稱「友邦卓達智悅」）、Manulife宏利投資計劃（下稱「宏利投資」），及Prudential保誠雋賦投資計劃（下稱「保誠雋賦」），深入分析背後收費。

【儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險 回報用途風險比較：按此

投連險猶如「二合一咖啡」，結合基金投資與壽險於同一保單。雖然產品涉及多種收費，但市場上基金入場門檻通常較高，投連險入場門檻則較低，並可同時投資於多款基金，兼且不收取基金轉換費用，受到投資者青睞。

根據保監局數據顯示，本港第2季投連險新造保費按年增長近2.38倍，達到70.7億元。友邦及宏利在市場上已佔主導地位，保誠在投連險這個範疇則較低調。不過，是否投資者蜂擁到個別保險公司購買投連險，就代表這些公司旗下產品更優秀？

1. 3款投連險均設派息基金選擇　保誠雋賦基金數目多達111項

投連險投資選項中，通常包括眾多不同資產及風險級別的基金，橫跨不同區域、行業及主題，當中美股、科技、醫療板塊基金近年最受追捧；此外還有固定收益及多元資產基金。

買投連險除了期望基金升值，部分投資者亦喜歡選擇分派現金股息的基金，增強現金流，而上述3大保險公司投連險均有派息基金選擇。

基金總數方面，保誠雋賦達111隻，為三者中最多；友邦卓達智悅及宏利投資則分別提供98隻及99隻。

2. 宏利投資投連險總費用及收費披露達27.5%最高

投連險涉及收費。證監會於2013年實施總費用及收費披露（Total Fees and Charges Disclosure，簡稱TFCD）規定，加強對投連險披露要求。根據投委會資料，投連險《產品資料概要》（Key Facts Statement，簡稱KFS）須披露TFCD百分比。

TFCD百分比可理解為投連險保單層面費用佔付出保費的百分比，所涉費用包括前期收費、行政費、保險費等；個別產品涉及投資層面，例如透過買入基金單位追蹤表現的影子基金反映的部分收費。TFCD百分比是基於若干假設計算，包括：

  • 受保人為40歲非吸煙男性；
  • 繳付的整付供款為100萬元（或定期供款為每年10萬元）；
  • 持有期為20年；
  • 假設年回報率為保單價值的3%等。

三款投連險產品收費比較：【下一頁】 

 

以上資訊由10Life提供，資料至2021年9月3日，僅供參考，並不是銷售提議。 

【文章來源：10Life；原題：【友邦、宏利、保誠投連險比較】同一處境下 收費相差高達6成，已獲授權轉載。】

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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