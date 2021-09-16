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【求職陷阱】切忌透露個人資料　拆解「搵快錢」求職騙局3手法

個人增值 16:05 2021/09/16

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你有否於社交媒體看過有關「搵快錢」的招聘廣告？恒生銀行提醒客戶，留意到最近有騙徒假扮僱主，利用求職或「搵快錢」等陷阱騙取受害人的金錢或敏感個人資料如香港身份證號碼及信用卡資料等，繼而進行不法交易，騙徒多有以下常見招數。

個案1︰毋須工作經驗　幫手「刷單」賺佣金

騙徒指示受害人於不同網上平台「刷單」以賺取豐厚佣金，並要求受害人將款項存入騙徒的銀行戶口。當受害人收到幾次佣金後，騙徒會游說受害人存入更高金額，之後便會失去聯絡，騙取受害人金錢。

個案2︰安坐家中　只需提供信用卡資料即可賺取酬勞

騙徒向受害人聲稱可用員工折扣價購買商品，以賺取信用卡獎賞及差價，誘騙受害人提供一次性密碼及信用卡資料等。幾次後，騙徒會要求受害人向銀行訛稱所有交易均由其授權，然後進行大額消費，並連同商品一同消失。

個案3︰假扮進行面試　實質偷取資料

騙徒藉面試為由，要求受害人將財物放於儲物櫃，然後用後備鎖匙開啟儲物櫃並偷取受害人的SIM卡以獲取一次性密碼及將信用卡綁定至自己的流動支付程式，然後購買高價產品轉售圖利。

因此，大家在求職時必須提高警覺，當求職或遇上聲稱「搵快錢」的機會時，要注意任何異常要求，切勿向任何人披露敏感個人資料如香港身份證號碼、一次性密碼或信用卡號碼等。另外，亦要抱有懷疑態度，尤其當有人聲稱毋須工作經驗但提供報酬異常優厚的工作。最重要的是定期檢查銀行帳單，並即時向銀行報告任何可疑交易。而在求職面試期間，亦要時刻將個人財物留在視綫範圍內。

【大學新鮮人申請信用卡3大陷阱　睇清利息最實際：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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