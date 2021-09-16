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【退休調查】2021年全球退休指數　三甲排名不變　中國續居39位

退休規劃 17:35 2021/09/16

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法盛投資管理（Natixis Investment Managers）公布2021年《全球退休指數》，對全球44個國家退休人士的退休福利與財務安全進行評分，第1至7名排名與去年相同，冰島繼續蟬聯冠軍。在亞太區方面，只有新西蘭及澳洲擠身前10名，而中國則維持在39位。

【美國退休研究 富裕退休人士有3大共通點：按此

■2021年《全球退休指數》十大排名■

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全球退休指數（Global Retirement Index, GRI）是為退休族群在關注其需求和未來目標時提供指引，在享受退休的同時擁有最有效的財富保值方式。評分的4個分項指數為退休後財務狀況、健康、物質享受和生活品質。

報告指出，今年亞太地區整體表現良好，亞太地區在退休後財務分項指數上排名第2。有4個亞太區國家擠該分項指數排名前5名，分別是新加坡（第1名）、紐西蘭（第3名）、澳洲（第4名）及南韓（第5名）。

報告解釋，新加坡在退休後財務狀況方面穩居第一，原因新加坡在通脹、稅收壓力、撫養比率、利率和治理及銀行不良貸款等項目皆取得不俗的評價。

法盛投資管理亞太區主管Fabrice Chemouny指出，在退休後財務分項指數中，亞太區名列前茅，因為大多數國家在面對疫情時反應迅速，保護了經濟和退休人士的財富。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 退休理財

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