【ESG】拜登籲增開支應對氣候問題　美股再生能源ETF一年回報達57.5%

美國各州最近亦深受極端天氣影響，美國總統拜登（Joe Biden）表示，極端天氣嚴重打擊美國經濟，指美國政府應該立即增加開支於改善氣候問題。他提倡一項1.2萬億美元兩黨基礎設施法案和一項3.5萬億美元單獨計劃，指有助於在10年內應對氣候變化，惟因國會意見分歧而面臨障礙。不過，即使有關法案仍未通過，乘着環保的大趨勢，投資者對綠色投資的需求有增無減，美股環境保護主題的ETF已錄得相當吸引的升幅，1年回報更高達57.5%。

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拜登重申發展再生能源具必要性

美國多個州份今年內分別遭遇山火、水災及風災等極端天氣來襲，美國總統拜登在科羅拉多州演說時表示，因極端天氣緣故，美國今年恐怕會有超過1,000億美元（約7,778億港元）的經濟損失。他更指出，造成氣候變化的正是人類活動，他認為發展再生能源具必要性，建議美國政府應該立即增加開支改善氣候問題。

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美股再生能源ETF一年回報達57.5%

為改善氣候問題，美國近年加快能源轉型，投資者若有意乘着發展再生能源的趨勢投資，可考慮投資相關主題的ETF。根據ETF Database的再生能源ETF分類，該主題的ETF均表現亮麗，當中不乏1年回報超過30%的ETF，表現最出色的，1年回報更高達57.5%。

■10隻美股再生能源ETF表現比較■

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責任編輯：李瑩

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