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【疫苗抽獎】國泰送出2.5萬張來回機票　涵蓋全球50多個目的地　即日起接受登記（附登記網站及步驟）

精明消費 14:10 2021/09/16

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香港機場管理局早前推出「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」，合共送出5萬張機票，活動於今日（16日）起接受登記。HK Express送出2.5萬張雙程機票，其餘2.5萬張雙程機票將由國泰送出，國泰航點涵蓋全球50多個目的地，包括阿姆斯特丹、奧克蘭、倫敦、洛杉磯、巴黎、三藩市及溫哥華等。

【HK Express送出2.5萬張雙程機票 即日起接受登記（附登記網站及步驟）：按此

■抽獎資格及詳情■

    點擊圖片放大
    +2

是次抽獎活動由香港機場管理局贊助，已接種兩劑疫苗並持有有效香港身份證的人士，可於9月16日起，登入國泰官方網站進行登記，而是次活動將設有全球50多個目的地可供參加者選擇。得獎者會於10月8日收到電郵通知，而國泰會於10月12日在航空公司的官方網站、《星島日報》及《英文虎報》公布抽獎結果。

■參加抽獎步驟■

    點擊圖片放大
    +2

當開始可以兌換指定目的地的機票時（須視乎新冠肺炎疫情狀況、航點運作及國泰航空決定），得獎者將收到一封有關機票兌換的電郵，並獲得機票兌換碼。屆時市民需透過兌換碼電郵內顯示的指定兌換專頁於網上使用機票兌換碼，並需於兌換碼電郵發出的1個月內兌換航班。

 

責任編輯：曹佩鈞

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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