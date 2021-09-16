【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！

宏利作為香港強積金的龍頭，據其上月業績公告披露，其在香港強積金市場的市佔率為25%，超越滙豐及永明金融，成為香港強積金市場一哥，也反映不少僱主都會為僱員選擇此公司為強積金受託人。若新入職而公司是選擇宏利強積金，或想將自己的強積金整合至宏利，到底要選那個計劃？

以下為大家比較一下公司旗下各基金由今年至今、3年及10年累積回報表現，讓大家能作出選擇。

■宏利強積金系列十大表現最佳基金■

（按今年至今回報低至高排序）

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【8月強積金人均終賺$2,226 日股美股基金回報表現最好：按此】

歐洲股票基金今年來回報最好



截至今年8月底，宏利旗下表現最好的3隻成分基金都是股票基金。當中，宏利MPF歐洲股票基金表現最好，累計有27.2%回報。其次是宏利MPF北美股票基金，今年至8月底的回報同樣逾2成，達23.3%。若看3年累計回報，2隻基金的表現亦是同系基金中最好，分別錄75.9%及60.7%。



北美股票基金長期回報跑出



強積金是屬於為退休而準備的長綫投資，不宜在管理的時候常作短期調整，因此各基金的長期回報數據亦值得留意。若以10年累計回報來看，宏利旗下表現最好的強積金為宏利MPF北美股票基金，累積回報近2.9倍。康健護理基金及國際股票基金的長期表現亦不俗，10年累積回報分別逾1.8倍。

想知更多MPF資訊，記得留意強積金懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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