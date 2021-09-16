▲ 【職場奇聞】員工相繼離職 老闆竟怪同事係「不祥人」？

一間公司突然出現離職潮，老闆自然心慌慌。不過員工相繼離去的理由總是離不開薪金福利及工作環境等因素，老闆要留得住人才，亦要檢視公司政策是否能配合員工。不過原來有老闆覺得呢啲客觀因素都唔係原因，而係認為某一個員工「氣場唔好整衰晒」，咁都得？

有網民於社交網站投稿訴苦，表示自己在現時公司工作2年多，由於公司人工低，好多同事相繼離職，但佢老闆竟然將同事離職矛頭直指事主是「不祥人」、「氣場唔好整衰晒」，讓事主大感無奈。



該網民當然感到不滿，指被老闆咁「侮辱人格」接受唔到，直言老闆只畀萬五六蚊人工，又想聘請大學學士或碩士畢業生，要求「平靚正」，難免令新人只當其工作為疫情時期的踏腳石，事件令事主都有唔做嘅念頭。網友對於網民嘅「不祥人」指控又點睇？



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■網友意見充滿創意■

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以上嘅網友意見，都幾搞笑，不過事主轉工與否亦要考慮個人的工作能力、學歷、家庭經濟情況等。一間公司出現離職潮，除了影響工作氣氛，亦會影響同事的工作量，若同事都相繼離開，老闆又未來得及請到新同事，留下的有機會需要分擔部分工作。老闆的話當然令人心酸，但亦可能只是戲言，不必看得太重，若因為一句話而辭職亦是意氣用事，打工仔最重要是考慮工作本身的性質及各個因素對自己的影響。





責任編輯：陳玉蓮

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